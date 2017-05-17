All CATEGORIES
☰ Menu

NBA Playoffs | Eastern conference finals | CAVALIERS 117, CELTICS 104

Cavaliers 117, Celtics 104: LeBron James’ dazzling scoring streaks continue in dominant performance

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 17, 2017 - 11:17 PM | Updated: May 18, 2017 - 10:59 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) drives between Boston Celtics forward Jaylen Brown (left) and center Kelly Olynyk during the first quarter of Game 1 of the NBA Eastern Conference finals, Wednesday in Boston. (AP Photo/Charles Krupa)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs23_01 Tony Dejak - AP
Cavaliers’ J.R. Smith questions LeBron James’ confidence, looks for more aggressiveness after stunning Game 3 loss to Celtics

INDEPENDENCE: A lack of confidence and LeBron James do not seem to belong in the same sentence.

marla22web
Marla Ridenour: Real test of who’s the more resilient team now coming as Cavaliers get caught daydreaming
City Series baseball postseason final
City Series softball scouting report
LeBron James admits he ‘didn’t have it in Cavaliers’ 111-108 Game 3 loss to Celtics, confident team will ‘regroup’ for Game 4
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next