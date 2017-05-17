All CATEGORIES
☰ Menu

NBA Playoffs | Eastern conference finals | CAVALIERS 117, CELTICS 104

Cavaliers 117, Celtics 104: LeBron James’ dazzling scoring streaks continue in dominant performance

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 17, 2017 - 11:17 PM | Updated: May 18, 2017 - 10:59 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) drives between Boston Celtics forward Jaylen Brown (left) and center Kelly Olynyk during the first quarter of Game 1 of the NBA Eastern Conference finals, Wednesday in Boston. (AP Photo/Charles Krupa)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe19web Nathan Denette - AP
Indians’ Francisco Lindor is going to keep bunting, no matter what some critics say: ‘That’s part of my game’

CLEVELAND: Indians shortstop Francisco Lindor is aware of the criticisms some have with his decision to bunt in certain situations.

marla19cut_03
Marla Ridenour: Historic 30-point night from LeBron James and Kevin Love is epitome of what Cavaliers sought in Timberwolves deal
browns19cut
Browns notebook: Report says rookie Howard Wilson won’t need surgery on fractured kneecap, but team has no update on status
AP17138089857074 (1)
While they saw no dirty play from Celtics, Cavs prepare for physical, chippy Game 2 Eastern Conference finals battle
cavsjr19cut
Cavaliers’ J.R. Smith admits he’s a flower guy after his touching NICU Mother’s Day surprise
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next