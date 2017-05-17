By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist
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Cavaliers 117, Celtics 104: LeBron James’ dazzling scoring streaks continue in dominant performance May 18,2017 12:17 PM GMT Marla Ridenour Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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