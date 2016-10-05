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Preseason: Cavaliers 117, Magic 102

Cavaliers 117, Magic 102: Rookie point guard Kay Felder shines in preseason opener

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 5, 2016 - 10:44 PM | Updated: October 6, 2016 - 12:49 PM
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Cleveland Cavaliers' Kay Felder dribbles against the Orlando Magic during the first half of an NBA preseason basketball game Wednesday, Oct. 5, 2016, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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