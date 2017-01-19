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CAVALIERS 118, SUNS 103

Cavaliers 118, Suns 103: LeBron James, Kyrie Irving shine as Cavs cruise over Suns

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 19, 2017 - 09:55 PM | Updated: January 20, 2017 - 08:17 AM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James, left, drives against Phoenix Suns' P.J. Tucker in the second half Thursday in Cleveland. The Cavaliers won 118-103.(AP Photo/Tony Dejak)

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