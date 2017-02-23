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Cavaliers 119, Knicks 104

Cavaliers 119, Knicks 104: LeBron James’ triple-double leads Cavs over Knicks in first game since All-Star break

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 23, 2017 - 10:40 PM | Updated: February 24, 2017 - 01:45 PM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving looks to pass a rebound against the New York Knicks in the first quarter on Thursday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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