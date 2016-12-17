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Cavaliers 119, Lakers 108

Cavaliers 119, Lakers 108: Refreshed, rested Big Three power Cavs over pesky Lakers

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 17, 2016 - 09:56 PM
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Cleveland Cavaliers' Kevin Love (left) drives past Los Angeles Lakers' Larry Nance Jr. in the first half Saturday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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