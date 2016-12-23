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Cavaliers 119, Nets 99

Cavaliers 119, Nets 99: After blowout win, Cavs turn attention to Warriors in NBA Finals rematch on Christmas Day

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 23, 2016 - 10:01 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James, (left) drives to the basket against Brooklyn Nets' Jeremy Lin in the second half Friday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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