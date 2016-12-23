All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers 119, Nets 99

Cavaliers 119, Nets 99: After blowout win, Cavs turn attention to Warriors in NBA Finals rematch on Christmas Day

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 23, 2016 - 10:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' LeBron James, (left) drives to the basket against Brooklyn Nets' Jeremy Lin in the second half Friday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

Chargers_Browns_Football_75227.jpg-0ec41 Aaron Josefczyk - AP
Browns 20, Chargers 17: Browns survive last-second field goal attempt to win first game since Dec. 13, 2015 - 4:27 PM

CLEVELAND: 0-16 be damned.

Jason Lloyd: Finals rematch is exciting on Christmas Day but doesn’t alter the big picture - 3:39 PM
carol24_03
Christmas Eve 1980 a happier time for Cleveland Browns fans
cavs24cut_10
Cavaliers 119, Nets 99: After blowout win, Cavs turn attention to Warriors in NBA Finals rematch on Christmas Day
browns24cut_03
Browns hold out hope Christmas Eve miracle will allow them to avoid embarrassment of winless season
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next