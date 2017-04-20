All CATEGORIES
☰ Menu

NBA Playoffs: Game 3 | Cavaliers 119, Pacers 114

Cavaliers 119, Pacers 114: LeBron James leads stunning rally from 26 points behind as Cavs take 3-0 series lead

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 20, 2017 - 10:07 PM | Updated: April 21, 2017 - 10:53 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James celebrates a basket against the Indiana Pacers during the second half of Game 3 of a first-round NBA playoff series, Thursday in Indianapolis. The Cavaliers defeated the Pacers 119-114. (AP Photo/Michael Conroy)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs21cut_00 Michael Conroy - AP
Cavaliers 119, Pacers 114: LeBron James leads stunning rally from 26 points behind as Cavs take 3-0 series lead

INDIANAPOLIS: The Cavs know the pain of blowing a 26-point lead, with their April 9 collapse and overtime loss in Atlanta still fresh in their minds.

browns02_20
Browns to face Steelers in regular-season opener and finale; no prime-time game on schedule
weblebrontime20
LeBron James included in Time 100 Most Influential list
2017 Browns schedule
cavs21cut_00
Cavaliers insider: LeBron James succeeds in Ed Reed ‘roamer’ role in Pacers series - 8:25 AM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next