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NBA Playoffs: Game 3 | Cavaliers 119, Pacers 114

Cavaliers 119, Pacers 114: LeBron James leads stunning rally from 26 points behind as Cavs take 3-0 series lead

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 20, 2017 - 10:07 PM | Updated: April 21, 2017 - 02:12 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James celebrates a basket against the Indiana Pacers during the second half of Game 3 of a first-round NBA playoff series, Thursday in Indianapolis. The Cavaliers defeated the Pacers 119-114. (AP Photo/Michael Conroy)

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