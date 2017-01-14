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Cavaliers 120, Kings 108: Kyle Korver scores 18 points, helps Cavs hold off Kings

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 14, 2017 - 09:46 AM | Updated: January 14, 2017 - 09:56 AM
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Sacramento Kings guard Darren Collison, center, tries to fight through the pick set by Cleveland Cavaliers center Tristan Thompson, left, as he tries to guard Cavaliers guard Kyrie Irving during the first quarter of an NBA basketball game Friday, Jan. 13, 2017, in Sacramento, Calif. (AP Photo/Rich Pedroncelli)


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SACRAMENTO, CALIF.: Kyle Korver only needed one shootaround session to get a little more acclimated to the Cavaliers’ system. Cavs coach Tyronn Lue has more in store for him, too.

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