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Cavaliers 120, Suns 116

Cavaliers 120, Suns 116: Cavs lose big lead but hold on to eclipse Suns

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 8, 2017 - 11:05 PM | Updated: January 9, 2017 - 06:27 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) shoots over Phoenix Suns forward Marquese Chriss (0) during the first half of a game Sunday in Phoenix. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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Cavaliers 120, Suns 116: Cavs lose big lead but hold on to eclipse Suns

PHOENIX: The lead was 20 with 22 minutes left against one of the league’s worst teams, yet somehow the Cavaliers played themselves into the position of needing big baskets from their stars down the stretch to escape Phoenix with a 120-116 victory Sunday.

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