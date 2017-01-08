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Cavaliers 120, Suns 116

Cavaliers 120, Suns 116: Cavs lose big lead but hold on to eclipse Suns

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 8, 2017 - 11:05 PM | Updated: January 9, 2017 - 10:32 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) shoots over Phoenix Suns forward Marquese Chriss (0) during the first half of a game Sunday in Phoenix. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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