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Cavaliers 121, Hornets 109

Cavaliers 121, Hornets 109: LeBron, Kevin Love lead victory with Jordan McRae filling in for injured Kyrie Irving

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 31, 2016 - 09:29 PM | Updated: January 1, 2017 - 12:02 PM
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Cleveland Cavaliers guard DeAndre Liggins (right) looks to pass around Charlotte Hornets guard Kemba Walker during the first half of a game in Charlotte, N.C., Saturday. (AP Photo/Nell Redmond)

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