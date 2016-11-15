Cavaliers 121, Raptors 117: Cavs find success in Frye-land in win over Raptors

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBDaGFubmluZyBGcnllIHJlZmVycmVkIHRvIHRoZSAzLXBvaW50IGFyYyB0
aGlzIHdlZWsgYXMgRnJ5ZS1sYW5kLCB0aGF0IHBsYWNlIG9wcG9zaW5nIGNlbnRlcnMgZG9uJiM4
MjE3O3QgbGlrZSB0byB2aXNpdC4gSGUgdG9vayB0aGUgUmFwdG9ycyB0byBGcnllLWxhbmQgYWdh
aW4gVHVlc2RheSBpbiB0aW1lIGZvciB0aGUgQ2F2cyB0byBlc2NhcGUgd2l0aCBhIDEyMS0xMTcg
dmljdG9yeS48L3A+PHA+RnJ5ZSYjODIxNztzIDMtcG9pbnRlciBmcm9tIHRoZSB0b3Agb2YgdGhl
IGFyYyBpbiB0aGUgZmluYWwgbWludXRlIHdhcyB0aGUgZGlmZmVyZW5jZSBhZnRlciB0aGUgQ2F2
cyBibGV3IGEgc2V2ZW4tcG9pbnQgbGVhZCBhdCB0aGUgc3RhcnQgb2YgdGhlIGZvdXJ0aC4gRnJ5
ZSBoYXMgbWFkZSAxMSAzLXBvaW50ZXJzIGluIGhpcyBwYXN0IHR3byBnYW1lcyBhbmQgdGhlIENh
dnMgaGFuZGVkIHRoZSBSYXB0b3JzIHRoZWlyIGZpcnN0IHJvYWQgbG9zcyBvZiB0aGUgc2Vhc29u
LiBUaGV5IGFsc28gaW1wcm92ZWQgdG8gMi0wIGFnYWluc3QgdGhlIFJhcHRvcnMgYWxyZWFkeSB0
aGlzIHNlYXNvbiwgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgY291bGQgYmVjb21lIGltcG9ydGFudCBjbG9zZXIg
dG8gdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgc2Vhc29uIHdoZW4gaG9tZS1jb3VydCBhZHZhbnRhZ2UgaXMgYXQg
c3Rha2UuIDwvcD48cD5XaXRoIE9zY2FyIFJvYmVydHNvbiB3YXRjaGluZyBmcm9tIGNsb3NlIHRv
IHRoZSBDYXZzIGJlbmNoLCBMZUJyb24gSmFtZXMgZmVsbCBvbmUgcmVib3VuZCBzaHkgb2YgYSB0
cmlwbGUtZG91YmxlIHdpdGggMjggcG9pbnRzLCAxNCBhc3Npc3RzIGFuZCBuaW5lIHJlYm91bmRz
LiBIZSBoYWQgc2l4IGFzc2lzdHMgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIGFsb25lLiBLZXZpbiBM
b3ZlIHNjb3JlZCAxOSBwb2ludHMgYW5kIGdyYWJiZWQgMTMgcmVib3VuZHMgYW5kIEt5cmllIEly
dmluZyBzY29yZWQgMjQgcG9pbnRzLiBGcnllIHNjb3JlZCAyMSBwb2ludHMgb2ZmIHRoZSBiZW5j
aC48L3A+PHA+VGhlIENhdnMgbGVkIDkxLTg0IGVudGVyaW5nIHRoZSBmb3VydGgsIGJ1dCB0aGUg
cmVzZXJ2ZXMgcGx1cyBKYW1lcyBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBob2xkIGl0LiBUaGUgUmFwdG9ycyBo
YWQgdGhlIGxlYWQgd2l0aGluIHRoZSBmaXJzdCBmaXZlIG1pbnV0ZXMsIHByb21wdGluZyBDYXZz
IGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUgdG8gZ28gYmFjayB0byBJcnZpbmcgYW5kIExvdmUgd2l0aCB0aGUg
Q2F2cyB0cmFpbGluZyAxMDctMTAxLjwvcD48cD5JcnZpbmcgcXVpY2tseSBmbGlwcGVkIHRoYXQu
IEhpcyBjdXR0aW5nIGJhc2tldCBvZmYgYSBuaWZ0eSBwYXNzIGZyb20gSmFtZXMsIGZvbGxvd2Vk
IGJ5IGhpcyBjb3JuZXIgMy1wb2ludGVyIGdhdmUgdGhlIENhdnMgYSAxMTMtMTEyIGxlYWQgd2l0
aCAxOjU3IHJlbWFpbmluZy48L3A+PHA+SmFtZXMgbGF0ZXIgdGhyZXcgYW4gZXJyYW50IHBhc3Mg
dG8gTG92ZSBhbmQgTG93cnkgd2FzIGNhbGxlZCBmb3IgYSBmb3VsIGV2ZW4gdGhvdWdoIGl0IGFw
cGVhcmVkIGhlIG5ldmVyIHJlYWxseSB0b3VjaGVkIExvdmUuIEFuIGluY2Vuc2VkIExvd3J5IGFu
ZCBSYXB0b3JzIGNvYWNoIER3YW5lIENhc2V5IGJvdGggYXJndWVkIGFuZCBMb3dyeSB3YXMgYXNz
ZXNzZWQgYSB0ZWNobmljYWwsIGFsdGhvdWdoIHRoZSBDYXZzIGZhaWxlZCB0byB0YWtlIGFkdmFu
dGFnZS4gSXJ2aW5nIG1pc3NlZCB0aGUgdGVjaG5pY2FsIGZyZWUgdGhyb3cgYW5kIExvdmUgc3Bs
aXQgaGlzIHRvIGxlYXZlIHRoZSBnYW1lIHRpZWQgYXQgMTE0LTExNC48L3A+PHA+QWZ0ZXIgRGVN
YXIgRGVSb3phbiBzcGxpdCB0d28gZnJlZSB0aHJvd3MgYXQgdGhlIG90aGVyIGVuZCwgSmFtZXMg
Zm91bmQgRnJ5ZSBhdCB0aGUgdG9wIG9mIHRoZSBhcmMgZm9yIGhpcyBmaWZ0aCAzLXBvaW50ZXIg
b2YgdGhlIG5pZ2h0LiBUaGUgQ2F2cyBtYWRlIDEzIDMtcG9pbnRlcnMgaW4gdGhlIGdhbWUsIG1l
YW5pbmcgdGhleSBoYXZlIG1hZGUgYXQgbGVhc3QgMTAgMy1wb2ludGVycyBpbiBlYWNoIG9mIHRo
ZWlyIGZpcnN0IDEwIGdhbWVzLCBhbiBOQkEgcmVjb3JkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSYjODIx
NztyZSBzaG9vdGluZyBhcyBtYW55IDNzIGFzIGFueWJvZHkgaW4gdGhlIGxlYWd1ZSByaWdodCBu
b3csJiM4MjIxOyBDYXNleSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SWYgYSB0ZWFtIGlzIG1ha2luZyAyMiBvciAy
NSAzcywgeW91JiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGhhdmUgYSBoYXJkIG5pZ2h0LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+RGVSb3phbiBhbmQgTG93cnkgZWFjaCBzY29yZWQgMjYgcG9pbnRzLCBqdXN0IHRoZSBzZWNv
bmQgdGltZSBpbiAxMCBnYW1lcyBEZVJvemFuIGZhaWxlZCB0byBzY29yZSBhdCBsZWFzdCAzMC4g
SGUgYmVnYW4gdGhlIG5pZ2h0IGxlYWRpbmcgdGhlIGxlYWd1ZSBpbiBzY29yaW5nIGF0IDM0IHBv
aW50cyBwZXIgZ2FtZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgYSBncmVhdCBtaWQtcmFuZ2Ug
c2hvb3RlciwmIzgyMjE7IEx1ZSBzYWlkIG9mIERlUm96YW4uICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHJl
YWxseSBhIGJhZCBzaG90LCBidXQgaGUmIzgyMTc7cyBzaG9vdGluZyBhIGhpZ2ggY2xpcCBmcm9t
IG1pZC1yYW5nZS4gVGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgaGUgZG9lcy4gSSByZWFsbHkgY29tbWVuZCBo
aW0gb24gZ2V0dGluZyB0byBhIHNwb3QgJiM4MjEyOyBhIGxvdCBsaWtlIFtEd3lhbmVdIFdhZGUg
d2FzIGVhcmx5IGluIGhpcyBjYXJlZXIuIEhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCB0YWtlIGEgbG90IG9mIDNz
LiBIZSBnb3QgdG8gaGlzIHNwb3QsIHJhaXNlZCB1cCBhbmQgc2hvdCBoaXMgc2hvdC4gVGhhdCYj
ODIxNztzIHdoYXQgRGVSb3phbiBpcyBkb2luZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphc29uIExsb3lkIGNh
biBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpqbGxveWRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b20iPmpsbG95ZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIENhdnMgYmxvZyBh
dCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cu
b2hpby5jb20vY2F2czwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0phc29uTGxveWRBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRl
ci5jb20vSmFzb25MbG95ZEFCSjwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.