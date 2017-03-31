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Cavaliers 122, 76ers 105

Cavaliers 122, 76ers 105: LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love combine for 76 points in needed victory

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: March 31, 2017 - 10:28 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (right) drives to the basket against Philadelphia 76ers' Justin Anderson in the first half Friday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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