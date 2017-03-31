All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers 122, 76ers 105

Cavaliers 122, 76ers 105: LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love combine for 76 points in needed victory

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: March 31, 2017 - 10:28 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' LeBron James (right) drives to the basket against Philadelphia 76ers' Justin Anderson in the first half Friday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

tribe04_02 LM Otero - AP
Indians 8, Rangers 5: Indians pull off Opening Day comeback; Edwin Encarnacion homers in debut

ARLINGTON, Texas: On Opening Day, it was the Indians’ $60 million man and the fifth outfielder on the roster who led a late charge and started 2017 on a good note.

cavs04_06
Cavaliers report: As playoffs approach, LeBron James now charged with guarding league’s star players
extreme_PIG
Akron’s RubberDucks going extreme again with additions to outrageous food menu
Indians notebook: Michael Brantley relishes family support during rehab; bill honoring Larry Doby introduced
Heavy rain predicted in Akron over the next few days then snow early Friday morning
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next