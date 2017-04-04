All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers 122, Magic 102

Cavaliers 122, Magic 102: Torrid 43-point third quarter ignites rout as LeBron James records 12th triple-double

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 4, 2017 - 09:37 PM | Updated: April 5, 2017 - 12:45 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) loses control of the ball against Orlando Magic's Nikola Vucevic (9) in the first half Tuesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

Marla Ridenour: After ‘terrible’ Thursday for Kyrie Irving and his knee, Cavaliers should chase No. 1 seed without him - 6:06 PM

CLEVELAND: Kyrie Irving’s honesty planted another seed of doubt.

2017 NFL Draft: Browns got close look at Cal quarterback Davis Webb’s obsession with football that coaches rave about - 3:47 PM
cavs08web
Hawks 114, Cavaliers 100: Cavs’ malaise returns as short-handed Hawks pull off a stunner
Cavaliers notebook: Coach Tyronn Lue to play LeBron James, Kyrie Irving until Cavs wrap up top seed in East
masters08cut_01
The Masters: Rickie Fowler joins four-way tie at the top
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next