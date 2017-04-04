All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers 122, Magic 102

Cavaliers 122, Magic 102: Torrid 43-point third quarter ignites rout as LeBron James records 12th triple-double

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 4, 2017 - 09:37 PM | Updated: April 5, 2017 - 12:45 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) loses control of the ball against Orlando Magic's Nikola Vucevic (9) in the first half Tuesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs08web Tony Dejak - AP
Hawks 114, Cavaliers 100: Cavs’ malaise returns as short-handed Hawks pull off a stunner - 11:14 PM

CLEVELAND: On the second night of a back-to-back, the Atlanta Hawks sat their five starters from the last time they faced the Cavaliers.

Cavaliers notebook: Coach Tyronn Lue to play LeBron James, Kyrie Irving until Cavs wrap up top seed in East - 11:15 PM
masters08cut_01
The Masters: Rickie Fowler joins four-way tie at the top - 11:14 PM
zmen08cut_01
University of Akron basketball: UA comfortable with how new coach John Groce has handled off-the-court issues - 11:13 PM
conley08cut
Browns notebook: Ohio State’s Gareon Conley to sign autographs, raise money for charity at event in hometown of Massillon - 11:13 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next