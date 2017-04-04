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Cavaliers 122, Magic 102

Cavaliers 122, Magic 102: Torrid 43-point third quarter ignites rout as LeBron James records 12th triple-double

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 4, 2017 - 09:37 PM | Updated: April 5, 2017 - 12:45 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) loses control of the ball against Orlando Magic's Nikola Vucevic (9) in the first half Tuesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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