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Cavaliers 124, Celtics 118

Cavaliers 124, Celtics 118: Cavs build big lead, stave off Celtics rally

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 29, 2016 - 10:58 PM | Updated: December 30, 2016 - 02:53 PM
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Boston Celtics' Jaylen Brown (top) shoots over Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving in the first half Thursday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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