Cavaliers 125, Lakers 120: Big Three dazzles as Cavs rally in fourth quarter

PHA+TE9TIEFOR0VMRVM6IEEgbmlnaHQgYWZ0ZXIgdGhlIENhdmFsaWVycyBkcmV3IGNyaXRpY2lz
bSBmb3Igc2l0dGluZyB0aGVpciBCaWcgVGhyZWUgaW4gYSBuYXRpb25hbGx5IHRlbGV2aXNlZCBn
YW1lLCBMZUJyb24gSmFtZXMsIEt5cmllIElydmluZyBhbmQgS2V2aW4gTG92ZSB0cmVhdGVkIExv
cyBBbmdlbGVzIExha2VycyBmYW5zIGluIHRoZSBTdGFwbGVzIENlbnRlciBTdW5kYXkgdG8gYSBz
cGVjdGFjdWxhciBkaXNwbGF5IG9mIGJhc2tldGJhbGwgc2tpbGxzLjwvcD48cD5Ta2lsbHMgdGhh
dCB3ZXJlIGVtYmFycmFzc2luZ2x5IGxhY2tpbmcgd2hlbiB0aGUgdHJpbyB3YXRjaGVkIGZyb20g
dGhlIGJlbmNoIGFnYWluc3QgdGhlIENsaXBwZXJzLCBJcnZpbmcgYW5kIExvdmUgd2l0aCBpbmp1
cnkgaXNzdWVzLjwvcD48cD5CdXQgdGhlIHJlYnVpbGRpbmcgTG9zIEFuZ2VsZXMgTGFrZXJzIHdl
cmVuJiM4MjE3O3QgaW4gYXdlLiBUaGUgeW91bmcgdGVhbSB3aXRoIHRoZSBzZWNvbmQtd29yc3Qg
cmVjb3JkIGluIHRoZSBsZWFndWUgYW5kIGEgcm9va2llIGNvYWNoIGluIEx1a2UgV2FsdG9uIHR1
cm5lZCB3aGF0IG1pZ2h0IGhhdmUgYmVlbiBleHBlY3RlZCB0byBiZSBhIGdsb3JpZmllZCBwcmFj
dGljZSBpbnRvIGEgdG91Z2ggdGVzdC4gTGVkIGJ5IGZvcm1lciBPaGlvIFN0YXRlIHN0YXIgRCYj
ODIxNztBbmdlbG8gUnVzc2VsbCYjODIxNztzIGNhcmVlci1oaWdoIDQwIHBvaW50cywgdGhlIExh
a2VycyBsZWQgZm9yIG11Y2ggb2YgdGhlIGdhbWUgYmVmb3JlIHRoZSBDYXZzIHB1bGxlZCBvdXQg
YSAxMjUtMTIwIHZpY3RvcnkuPC9wPjxwPlRoZSBDYXZzIGJlY2FtZSB0aGUgZmlyc3QgdGVhbSBp
biB0aGUgRWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlIHRvIGNsaW5jaCBhIHBsYXlvZmYgc3BvdCB3aXRoIHRo
ZSB2aWN0b3J5LiBUaGV5IGxlYWQgdGhlIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBieSAyJiMxODk7IGdh
bWVzIG92ZXIgQm9zdG9uIGFzIHRoZSBDZWx0aWNzLCBhZ2FpbiB3aXRob3V0IElzYWlhaCBUaG9t
YXMsIGxvc3QgdG8gdGhlIFBoaWxhZGVscGhpYSA3NmVycyBlYXJsaWVyIGluIHRoZSBkYXkuPC9w
PjxwPklmIGRpc2dydW50bGVkIExBIGJhc2tldGJhbGwgZmFucyBoYWQgdGlja2V0cyBmb3IgdGhl
IENhdnMmIzgyMTc7IGJhY2stdG8tYmFjaywgdGhlIEJpZyBUaHJlZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgZGlz
YXBwb2ludC48L3A+PHA+SXJ2aW5nIGhhZCByZWNvcmRlZCBoaXMgMTh0aCBjb25zZWN1dGl2ZSBn
YW1lIHdpdGggYXQgbGVhc3QgMjAgcG9pbnRzIGJ5IGhhbGZ0aW1lIGFuZCBmaW5pc2hlZCB3aXRo
IDQ2LCAxNCBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIuIElydmluZyBmZWxsIGp1c3Qgc2hvcnQgb2Yg
aGlzIHNlYXNvbi1oaWdoIG9mIDQ5IGF0IE5ldyBPcmxlYW5zIGluIEphbnVhcnkuIExvdmUsIGlu
IGhpcyBzZWNvbmQgZ2FtZSBiYWNrIGZyb20gYXJ0aHJvc2NvcGljIGtuZWUgc3VyZ2VyeSwgc2Nv
cmVkIDIxIHBvaW50cyBhbmQgcHVsbGVkIGRvd24gMTUgcmVib3VuZHMgaW4gMjYgbWludXRlcy4g
SmFtZXMgdG90YWxlZCAzNCBwb2ludHMsIHNpeCByZWJvdW5kcyBhbmQgc2V2ZW4gYXNzaXN0cy48
L3A+PHA+VGhlIGluanVyeS1wbGFndWVkIENhdnMgd2VyZSBzdGlsbCBub3Qgd2hvbGUgYW5kIHNh
dyB0d28gbW9yZSBwbGF5ZXJzIGRpbmdlZC48L3A+PHA+VGhleSBnb3QgYW5vdGhlciBzY2FyZSB3
aXRoIGFib3V0IGVpZ2h0IG1pbnV0ZXMgbGVmdCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIgd2hlbiBw
b2ludCBndWFyZCBEZXJvbiBXaWxsaWFtcyB0b29rIGhpbXNlbGYgb3V0IGFuZCBoZWFkZWQgZm9y
IHRoZSBsb2NrZXIgcm9vbSBob2xkaW5nIGhpcyBsZWZ0IHRodW1iLiAgV2lsbGlhbXMgcmV0dXJu
ZWQgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIuPC9wPjxwPk5leHQgdG8gZ28gd2FzIFRyaXN0YW4gVGhv
bXBzb24sIHdobyBhcHBlYXJlZCB0byBiZSBoaXQgYnkgdGhlIExha2VycyYjODIxNzsgSnVsaXVz
IFJhbmRsZSB3aXRoIDM6MTUgbGVmdCBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlci4gVGhvbXBzb24gc3Vm
ZmVyZWQgYSBtb3V0aCBpbmp1cnkgYW5kIGRpZCBub3QgcmV0dXJuLiBSYW5kbGUgd2FzIGFzc2Vz
c2VkIGEgdGVjaG5pY2FsIGZvdWwgZm9yIHdoYXQgdGhlIHN0YXQgc2hlZXQgY2FsbGVkIGEgaG9z
dGlsZSBhY3QuIFRob21wc29uJiM4MjE3O3MgYWdlbnQsIFJpY2ggUGF1bCwgbGF0ZXIgbGVmdCBo
aXMgc2VhdCwgcHJlc3VtYWJseSB0byBjaGVjayBvbiBUaG9tcHNvbiwgd2hvIGhhcyBwbGF5ZWQg
aW4gNDM5IGNvbnNlY3V0aXZlIHJlZ3VsYXItc2Vhc29uIGdhbWVzLCB0aGUgbG9uZ2VzdCBhY3Rp
dmUgc3RyZWFrIGluIHRoZSBsZWFndWUuPC9wPjxwPlRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBLeWxlIEtvcnZl
ciBtaXNzZWQgaGlzIHNldmVudGggY29uc2VjdXRpdmUgZ2FtZSB3aXRoIGEgc29yZSB0ZW5kb24g
aW4gaGlzIGxlZnQgZm9vdCBhbmQgY29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSB3YXNuJiM4MjE3O3Qgc3VyZSBh
Ym91dCBLb3J2ZXImIzgyMTc7cyBzdGF0dXMgZm9yIFdlZG5lc2RheSYjODIxNztzIGdhbWUgaW4g
RGVudmVyLjwvcD48cD5UaGUgZ2FtZSB3YXMgZW50ZXJ0YWluaW5nIGFuZCB0aGUgZW5lcmd5IGlu
IHRoZSBidWlsZGluZyBtdWNoIG1vcmUgcGFscGFibGUgdGhhbiBpbiBTYXR1cmRheSYjODIxNztz
IDMwLXBvaW50IENhdnMmIzgyMTc7IGxvc3MuPC9wPjxwPldhdGNoaW5nIGZyb20gYSBmZXcgcm93
cyBiZWhpbmQgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IGJlbmNoIHdlcmUgSmFtZXMmIzgyMTc7IGZhbWlseSAm
IzgyMTI7IHNvbnMgTGVCcm9uIEpyLiBhbmQgQnJ5Y2U7IGRhdWdodGVyIFpodXJpOyBKYW1lcyYj
ODIxNzsgd2lmZSwgU2F2YW5uYWg7IGFuZCBtb3RoZXIsIEdsb3JpYS4gIEphbWVzJiM4MjE3OyBi
dXNpbmVzcyBwYXJ0bmVycyBNYXZlcmljayBDYXJ0ZXIgYW5kIFBhdWwgc2F0IGNvdXJ0c2lkZSwg
YXMgZGlkIENhdnMgb3duZXIgRGFuIEdpbGJlcnQuPC9wPjxwPkFtb25nIHRob3NlIGluIHRoZSBj
cm93ZCB3ZXJlIGFjdG9ycyBEZW56ZWwgV2FzaGluZ3Rvbiwgc3BvdHRlZCBpbiB0aGUgbWVkaWEg
ZGluaW5nIHJvb20gYmVmb3JlIHRoZSBnYW1lLCBhbmQgSmFjayBOaWNob2xzb24uIFRoZSBzdGFy
cyBzdGlsbCBjb21lIG91dCBmb3IgdGhlIExha2VycyBtb3JlIHRoYW4gdGhlIHBsYXlvZmYtYm91
bmQgQ2xpcHBlcnMsIHdoaWNoIGdhdmUgU3RhcGxlcyBDZW50ZXIgYSBNYWRpc29uIFNxdWFyZSBH
YXJkZW4gdmliZS48L3A+PHA+Rm9ybWVyIE9oaW8gU3RhdGUgc3RhciBSdXNzZWxsIHBsYXllZCBh
cyBpZiB0aGlzIGdhbWUgd2VyZSBuYXRpb25hbGx5IHRlbGV2aXNlZC4gUnVzc2VsbCB0b3BwZWQg
aGlzIGNhcmVlci1oaWdoIG9mIDM5IHBvaW50cywgdGhhdCBjb21pbmcgb24gTWFyY2ggMSBhZ2Fp
bnN0IEJyb29rbHluLiBSdXNzZWxsIGhpdCAxNC1vZi0yMiBmaWVsZCBnb2FscyBhbmQgNy1vZi0x
MiAzLXBvaW50ZXJzLCB3aGlsZSBhZGRpbmcgdHdvIHJlYm91bmRzIGFuZCBzaXggYXNzaXN0cy48
L3A+PHA+SW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYsIHR1cm5vdmVycyB3ZXJlIGFuIGlzc3VlIGZvciB0aGUg
Q2F2cywgd2l0aCBzZXZlbiBnaXZlYXdheXMgbGVhZGluZyB0byAxMCBwb2ludHMuIEZpdmUgY2Ft
ZSBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIuIEJ1dCB0aGUgQ2F2cyBnb3QgdGhhdCBpc3N1ZSByZWN0
aWZpZWQgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmLCBjb21taXR0aW5nIG9ubHkgdGhyZWUgbW9yZSB0aGUg
cmVzdCBvZiB0aGUgd2F5LCBqdXN0IG9uZSBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIuPC9wPjxwPk1h
cmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJA
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4u
IFJlYWQgaGVyIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYSIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRl
ciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.