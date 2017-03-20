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Cavaliers 125, Lakers 120: Big Three dazzles as Cavs rally in fourth quarter

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 20, 2017 - 12:03 AM | Updated: March 20, 2017 - 10:54 AM
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Los Angeles Lakers' D'Angelo Russell (right) is pressured by Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving during the first half of a game Sunday in Los Angeles. (AP Photo/Jae C. Hong)


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