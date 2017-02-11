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Cavaliers 125,  Nuggets 109

Cavaliers 125, Nuggets 109: LeBron James gets little rest as Cavs struggle to put away pesky Nuggets

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 11, 2017 - 10:13 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) drives to the basket against Denver Nuggets' Juancho Hernangomez (41) in the first half of a game, Saturday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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