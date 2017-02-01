Cavaliers 125, Timberwolves 97: Irving, LeBron lead blowout win over Timberwolves

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBLeXJpZSBJcnZpbmcgcGFzc2VkIGZvciBhIGNhcmVlci1oaWdoIDE0IGFz
c2lzdHMgdG8gZ28gd2l0aCBoaXMgMTQgcG9pbnRzIGFuZCBMZUJyb24gSmFtZXMgaGFkIDI3IHBv
aW50cyBhbmQgMTIgYXNzaXN0cyBpbiB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgMTI1LTk3IHZpY3RvcnkgV2Vk
bmVzZGF5IG92ZXIgdGhlIE1pbm5lc290YSBUaW1iZXJ3b2x2ZXMuIEl0IHdhcyBhIG11Y2gtbmVl
ZGVkIGpvbHQgdG8gc3RhcnQgRmVicnVhcnkgYWZ0ZXIgdGhleSBzdHJ1Z2dsZWQgdGhyb3VnaCBh
IG1pc2VyYWJsZSA3LTggSmFudWFyeS48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyB0aGUgbW9zdCBwb2ludHMg
dGhlIENhdnMgaGF2ZSBzY29yZWQgaW4gYSBnYW1lIHNpbmNlIGEgRGVjLiA3IGhvbWUgd2luIG92
ZXIgdGhlIE5ldyBZb3JrIEtuaWNrcy4gVGhleSYjODIxNzt2ZSBub3cgd29uIHRocmVlIG9mIHRo
ZWlyIHBhc3QgZm91ciBnYW1lcy48L3A+PHA+SXJ2aW5nIGFuZCBKYW1lcyBjb21iaW5lZCBmb3Ig
MjYgb2YgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IDM3IGFzc2lzdHMgJiM4MjEyOyB3aGljaCBpcyB3aHkgdGhl
eSBoZWxkIGEgZnJlZS1hZ2VudCB3b3Jrb3V0IGVhcmxpZXIgaW4gdGhlIGRheSBmZWF0dXJpbmcg
TWFyaW8gQ2hhbG1lcnMsIEtpcmsgSGlucmljaCwgSm9yZGFuIEZhcm1hciBhbmQgTGFuY2UgU3Rl
cGhlbnNvbi4gSmFtZXMgaGFzIGJlZW4gcGVyc2lzdGVudCBpbiBtZW50aW9uaW5nIHRoZSBDYXZz
JiM4MjE3OyBuZWVkIGZvciBtb3JlIHBsYXltYWtlcnMuPC9wPjxwPlRyaXN0YW4gVGhvbXBzb24g
c2NvcmVkIDE4IHBvaW50cyBhbmQgZ3JhYmJlZCAxNCByZWJvdW5kcywgQ2hhbm5pbmcgRnJ5ZSBz
Y29yZWQgMTggcG9pbnRzIHN0YXJ0aW5nIGluIHBsYWNlIG9mIHRoZSBpbmp1cmVkIEtldmluIExv
dmUgYW5kIEt5bGUgS29ydmVyIHNjb3JlZCAyMCBwb2ludHMgb2ZmIHRoZSBiZW5jaC48L3A+PHA+
S2FybCBBbnRob255LVRvd25zIHNjb3JlZCAyNiBwb2ludHMgYW5kIGdyYWJiZWQgMTIgcmVib3Vu
ZHMgYW5kIEFuZHJldyBXaWdnaW5zIHNjb3JlZCAyMyBwb2ludHMgYWdhaW5zdCBoaXMgZm9ybWVy
IHRlYW0uIFRoZSBUaW1iZXJ3b2x2ZXMgbG9zdCBmb3IganVzdCB0aGUgZm91cnRoIHRpbWUgaW4g
dGhlaXIgcGFzdCAxMiBnYW1lcy48L3A+PHA+VGhlIENhdnMgc3RhcnRlZCBzbG93bHkgYmVmb3Jl
IGJ1aWxkaW5nIGEgMjAtcG9pbnQgbGVhZCBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlci4gSXJ2aW5nJiM4
MjE3O3MgbGF5JiMxNzM7dXAgaW4gdHJhbnNpdGlvbiBvZmYgYSBwYXNzIGZyb20gSmFtZXMgcHVz
aGVkIHRoZSBsZWFkIHRvIDkwLTcwIHdpdGggZm91ciBtaW51dGVzIGxlZnQgaW4gdGhlIHRoaXJk
IGFuZCB0aGUgQ2F2cyB3ZXJlbiYjODIxNzt0IHJlYWxseSBjaGFsbGVuZ2VkIGFnYWluLjwvcD48
cD5JdCBoYXMgYmVlbiBhbiBldmVudGZ1bCB3ZWVrIGZvciBKYW1lcywgd2hvIGJsaXN0ZXJlZCBU
TlQgYW5hbHlzdCBDaGFybGVzIEJhcmtsZXkgZm9sbG93aW5nIE1vbmRheSYjODIxNztzIGxvc3Mg
YXQgdGhlIERhbGxhcyBNYXZlcmlja3MuIEphbWVzIGR1ZyB1cCBhbGwgb2YgQmFya2xleSYjODIx
NztzIHB1YmxpYyBmYWlsaW5ncyBpbiBhbiBpbnRlcnZpZXcgd2l0aCBFU1BOIGFmdGVyIEJhcmts
ZXkgc2FpZCBKYW1lcyBhc2tpbmcgZm9yIG1vcmUgaGVscCBpcyBwcm9vZiBoZSBkb2VzbiYjODIx
Nzt0IGxpa2UgdG8gY29tcGV0ZS48L3A+PHA+SmFtZXMgc2hvd2VkIG5vIHJlbW9yc2UgV2VkbmVz
ZGF5IGZvciBjYWxsaW5nIG91dCBCYXJrbGV5JiM4MjE3O3MgcGFzdCwgd2hpY2ggaW5jbHVkZWQg
dGhyb3dpbmcgYSBtYW4gdGhyb3VnaCBhIHdpbmRvdyBhbmQgaW5zaXN0aW5nIGhlJiM4MjE3O3Mg
bm90IGEgcm9sZSBtb2RlbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kga25vdyB3aGF0IEkgc2FpZCBhbmQgSSBt
ZWFudCBpdCwmIzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgd2hh
dCBoZSBzYWlkIFtpbiByZXNwb25zZV0uIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgZ2V0IGludm9sdmVkIHdpdGgg
aXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgVGltYmVyd29sdmVzIGFyZSBvbmUgb2YgdGhlIGxlYWd1ZSYj
ODIxNztzIHJpc2luZyB0ZWFtcyBpbiBwYXJ0LCBKYW1lcyBiZWxpZXZlcywgYmVjYXVzZSB0aGV5
JiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gYWxsb3dlZCB0byBncm93IHRvZ2V0aGVyIGFuZCBtYWtlIG1pc3Rha2Vz
IHRvZ2V0aGVyLjwvcD48cD5UaGF0IGluY2x1ZGVzIFdpZ2dpbnMsIHRoZSB0aGlyZC15ZWFyIHBy
byB3aG9tIHRoZSBDYXZzIGRyYWZ0ZWQgTm8uIDEgb3ZlcmFsbCwgb25seSB0byB0cmFkZSBoaW0g
aW4gZXhjaGFuZ2UgZm9yIEtldmluIExvdmUgYmVmb3JlIGhpcyBmaXJzdCBnYW1lLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SSB0aGluayBhbGwgdGhvc2UgZ3V5cywgdGhleSBnb3QgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8g
cGxheSByaWdodCBhd2F5LCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSBsb29rIGF0IGFs
bCBvZiB0aGVtLCB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0aHJlZSBndXlzIGF2ZXJhZ2luZyAyMCBpbiBX
aWdnaW5zLCBUb3ducyBhbmQgW1phY2hdIExhVmluZS4gQnkgdGhlaXIgdGVhbSBub3QgaGF2aW5n
IGV4cGVjdGF0aW9ucyBmcm9tIGEgbGVhZ3VlLXdpZGUgd29ybGQsIGl0JiM4MjE3O3MgZ2l2ZW4g
dGhlbSBvcHBvcnR1bml0aWVzIHRvIG1ha2UgbWlzdGFrZXMgYW5kIGxlYXJuIGZyb20gdGhlaXIg
bWlzdGFrZXMuIFNvIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgZ3Jvd2luZywgYWxsIHRocmVlIG9mIHRoZW0uIFRo
ZXkmIzgyMTc7dmUgZ290IGEgYnJpZ2h0IGZ1dHVyZSBpbiB0aG9zZSB0aHJlZSB0YWxlbnRzLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+SmFzb24gTGxveWQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRv
OmpsbG95ZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
PC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQ2F2cyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20v
Y2F2cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBv
biBUd2l0dGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vSmFzb25MbG95ZEFCSiIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.