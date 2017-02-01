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Cavaliers 125, Timberwolves 97

Cavaliers 125, Timberwolves 97: Irving, LeBron lead blowout win over Timberwolves

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 1, 2017 - 09:29 PM | Updated: February 2, 2017 - 12:04 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (right) shoots against Minnesota Timberwolves' Shabazz Muhammad in the first half Wednesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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