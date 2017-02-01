All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers 125, Timberwolves 97

Cavaliers 125, Timberwolves 97: Irving, LeBron lead blowout win over Timberwolves

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 1, 2017 - 09:29 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' LeBron James (right) shoots against Minnesota Timberwolves' Shabazz Muhammad in the first half Wednesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

marla02cut_01 Ross D. Franklin - AP
Marla Ridenour: Early exodus to NFL increases pressure on Ohio State to find recruits who can play right away - 11:27 PM

COLUMBUS: Under coach Urban Meyer, the Ohio State football program has become more of a farm team for the NFL than ever before.

robinson02cut
LeBron James receives NAACP’s Jackie Robinson Sports Award, urges other athletes to speak their minds on social issues - 11:06 PM
zfoot02cut_1
University of Akron football: East’s Jemarulin Suggs headlines Zips’ 13-member signing class - 11:27 PM
cavs02web
Cavaliers 125, Timberwolves 97: Irving, LeBron lead blowout win over Timberwolves - 11:27 PM
Ohio State notebook: Five-star linebacker Baron Browning, coach Urban Meyer trade heart-stopping pranks - 11:26 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next