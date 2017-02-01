Cavaliers 125, Timberwolves 97: Irving, LeBron lead blowout win over Timberwolves

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBLeXJpZSBJcnZpbmcgcGFzc2VkIGZvciBhIGNhcmVlci1oaWdoIDE0IGFz
c2lzdHMgdG8gZ28gd2l0aCBoaXMgMTQgcG9pbnRzIGFuZCBMZUJyb24gSmFtZXMgaGFkIDI3IHBv
aW50cyBhbmQgMTIgYXNzaXN0cyBpbiB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgMTI1LTk3IHZpY3RvcnkgV2Vk
bmVzZGF5IG92ZXIgdGhlIE1pbm5lc290YSBUaW1iZXJ3b2x2ZXMuIEl0IHdhcyBhIG11Y2gtbmVl
ZGVkIGpvbHQgdG8gc3RhcnQgdGhlIG1vbnRoIG9mIEZlYnJ1YXJ5IGFmdGVyIHRoZXkgc3RydWdn
bGVkIHRocm91Z2ggYSBtaXNlcmFibGUgNy04IEphbnVhcnkuPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3MgdGhl
IG1vc3QgcG9pbnRzIHRoZSBDYXZzIGhhdmUgc2NvcmVkIGluIGEgZ2FtZSBzaW5jZSBhIERlYy4g
NyBob21lIHdpbiBvdmVyIHRoZSBOZXcgWW9yayBLbmlja3MuIFRoZXkmIzgyMTc7dmUgbm93IHdv
biB0aHJlZSBvZiB0aGVpciBwYXN0IGZvdXIgZ2FtZXMuIDwvcD48cD5JcnZpbmcgYW5kIEphbWVz
IGNvbWJpbmVkIGZvciAyNiBvZiB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgMzcgYXNzaXN0cyAmIzgyMTI7IHdo
aWNoIGlzIHdoeSB0aGV5IGhlbGQgYSBmcmVlIGFnZW50IHdvcmtvdXQgZWFybGllciBpbiB0aGUg
ZGF5IGZlYXR1cmluZyBNYXJpbyBDaGFsbWVycywgS2lyayBIaW5yaWNoLCBKb3JkYW4gRmFybWFy
IGFuZCBMYW5jZSBTdGVwaGVuc29uLiBKYW1lcyBoYXMgYmVlbiBwZXJzaXN0ZW50IGluIG1lbnRp
b25pbmcgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IG5lZWQgZm9yIG1vcmUgcGxheW1ha2Vycy48L3A+PHA+VHJp
c3RhbiBUaG9tcHNvbiBzY29yZWQgMTggcG9pbnRzIGFuZCBncmFiYmVkIDE0IHJlYm91bmRzLCBD
aGFubmluZyBGcnllIHNjb3JlZCAxOCBwb2ludHMgc3RhcnRpbmcgaW4gcGxhY2Ugb2YgdGhlIGlu
anVyZWQgS2V2aW4gTG92ZSBhbmQgS3lsZSBLb3J2ZXIgc2NvcmVkIDIwIHBvaW50cyBvZmYgdGhl
IGJlbmNoLjwvcD48cD5LYXJsIEFudGhvbnktVG93bnMgc2NvcmVkIDI2IHBvaW50cyBhbmQgZ3Jh
YmJlZCAxMiByZWJvdW5kcyBhbmQgQW5kcmV3IFdpZ2dpbnMgc2NvcmVkIDIzIHBvaW50cyBhZ2Fp
bnN0IGhpcyBmb3JtZXIgdGVhbS4gVGhlIFRpbWJlcndvbHZlcyBsb3N0IGZvciBqdXN0IHRoZSBm
b3VydGggdGltZSBpbiB0aGVpciBwYXN0IDEyIGdhbWVzLjwvcD48cD5UaGUgQ2F2cyBzdGFydGVk
IHNsb3dseSBiZWZvcmUgYnVpbGRpbmcgYSAyMC1wb2ludCBsZWFkIGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFy
dGVyLiBJcnZpbmcmIzgyMTc7cyBsYXl1cCBpbiB0cmFuc2l0aW9uIG9mZiBhIHBhc3MgZnJvbSBK
YW1lcyBwdXNoZWQgdGhlIGxlYWQgdG8gOTAtNzAgd2l0aCBmb3VyIG1pbnV0ZXMgbGVmdCBpbiB0
aGUgdGhpcmQgYW5kIHRoZSBDYXZzIHdlcmVuJiM4MjE3O3QgcmVhbGx5IGNoYWxsZW5nZWQgYWdh
aW4uIDwvcD48cD5JdCBoYXMgYmVlbiBhbiBldmVudGZ1bCB3ZWVrIGZvciBKYW1lcywgd2hvIGJs
aXN0ZXJlZCBUTlQgYW5hbHlzdCBDaGFybGVzIEJhcmtsZXkgZm9sbG93aW5nIE1vbmRheSYjODIx
NztzIGxvc3MgYXQgdGhlIERhbGxhcyBNYXZlcmlja3MuIEphbWVzIGR1ZyB1cCBhbGwgb2YgQmFy
a2xleSYjODIxNztzIHB1YmxpYyBmYWlsaW5ncyBpbiBhbiBpbnRlcnZpZXcgd2l0aCBFU1BOIGFm
dGVyIEJhcmtsZXkgc2FpZCBKYW1lcyBhc2tpbmcgZm9yIG1vcmUgaGVscCBpcyBwcm9vZiBoZSBk
b2VzbiYjODIxNzt0IGxpa2UgdG8gY29tcGV0ZS4gPC9wPjxwPkphbWVzIHNob3dlZCBubyByZW1v
cnNlIFdlZG5lc2RheSBmb3IgY2FsbGluZyBvdXQgQmFya2xleSYjODIxNztzIHBhc3QsIHdoaWNo
IGluY2x1ZGVkIHRocm93aW5nIGEgbWFuIHRocm91Z2ggYSB3aW5kb3cgYW5kIGluc2lzdGluZyBo
ZSYjODIxNztzIG5vdCBhIHJvbGUgbW9kZWwuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBrbm93IHdoYXQgSSBz
YWlkIGFuZCBJIG1lYW50IGl0LCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3
O3Qga25vdyB3aGF0IGhlIHNhaWQgW2luIHJlc3BvbnNlXS4gSSBkb24mIzgyMTc7dCBnZXQgaW52
b2x2ZWQgd2l0aCBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBUaW1iZXJ3b2x2ZXMgYXJlIG9uZSBvZiB0
aGUgbGVhZ3VlJiM4MjE3O3MgcmlzaW5nIHRlYW1zIGluIHBhcnQsIEphbWVzIGJlbGlldmVzLCBi
ZWNhdXNlIHRoZXkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBhbGxvd2VkIHRvIGdyb3cgdG9nZXRoZXIgYW5kIG1h
a2UgbWlzdGFrZXMgdG9nZXRoZXIuIFRoYXQgaW5jbHVkZXMgV2lnZ2lucywgdGhlIHRoaXJkLXll
YXIgcHJvIHdob20gdGhlIENhdnMgZHJhZnRlZCBOby4gMSBvdmVyYWxsLCBvbmx5IHRvIHRyYWRl
IGhpbSBpbiBleGNoYW5nZSBmb3IgS2V2aW4gTG92ZSBwcmlvciB0byBoaXMgZmlyc3QgZ2FtZS4g
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIGFsbCB0aG9zZSBndXlzLCB0aGV5IGdvdCBhbiBvcHBvcnR1
bml0eSB0byBwbGF5IHJpZ2h0IGF3YXksJiM4MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7WW91IGxv
b2sgYXQgYWxsIG9mIHRoZW0sIHRoZXkmIzgyMTc7dmUgZ290IHRocmVlIGd1eXMgYXZlcmFnaW5n
IDIwIGluIFdpZ2dpbnMsIFRvd25zIGFuZCBbWmFjaF0gTGFWaW5lLiBCeSB0aGVpciB0ZWFtIG5v
dCBoYXZpbmcgZXhwZWN0YXRpb25zIGZyb20gYSBsZWFndWUtd2lkZSB3b3JsZCwgaXQmIzgyMTc7
cyBnaXZlbiB0aGVtIG9wcG9ydHVuaXRpZXMgdG8gbWFrZSBtaXN0YWtlcyBhbmQgbGVhcm4gZnJv
bSB0aGVpciBtaXN0YWtlcy4gU28gdGhleSYjODIxNztyZSBncm93aW5nLCBhbGwgdGhyZWUgb2Yg
dGhlbS4gVGhleSYjODIxNzt2ZSBnb3QgYSBicmlnaHQgZnV0dXJlIGluIHRob3NlIHRocmVlIHRh
bGVudHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYXNvbiBMbG95ZCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVm
PSJtYWlsdG86amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5qbGxveWRAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5v
aGlvLmNvbS9jYXZzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnM8L2E+LiBGb2xs
b3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9KYXNvbkxs
b3lkQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0phc29uTGxveWRBQko8L2E+
LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.