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Cavaliers 126,  Knicks 94

Cavaliers 126, Knicks 94: Cavs turn up defensive intensity in rout of Knicks

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 7, 2016 - 10:48 PM | Updated: December 8, 2016 - 04:08 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) drives to the basket with New York Knicks forward Carmelo Anthony (7) defending in the first quarter Wednesday at Madison Square Garden in New York. (AP Photo/Kathy Willens)

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