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Cavaliers 128, Celtics 122

Cavaliers 128, Celtics 122: Cavs improve to 5-0 for first time with LeBron James

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 3, 2016 - 11:04 PM | Updated: November 4, 2016 - 08:58 AM
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Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (2) looks to drive against Boston Celtics' Isaiah Thomas (4) during the first half Thursday in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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