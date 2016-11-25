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Cavaliers 128,  Mavericks 90

Cavaliers 128, Mavericks 90: Big Three dominate for three quarters, sit out fourth in rout of Mavericks

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 25, 2016 - 10:03 PM
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Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (2) scores past Dallas Mavericks' Dirk Nowitzki (41) during the first half of a game Friday in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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