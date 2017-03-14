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CAVALIERS 128, PISTONS 96

Cavaliers 128, Pistons 96: Triple-doubles continue for LeBron James as Cavs ride hot hands to easy victory

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 14, 2017 - 09:30 PM | Updated: March 15, 2017 - 12:45 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (center) drives against Detroit Pistons' Tobias Harris (left) and Marcus Morris in the first half Tuesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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