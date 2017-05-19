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NBA Playoffs: Eastern Conference Finals, Game 2 | Cavaliers 130, Celtics 86

Cavaliers 130, Celtics 86: First-half avalanche buries Celtics as Cavs tie NBA record with 13th consecutive playoff victory

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 19, 2017 - 11:01 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (left) muscles his way to the basket as Boston Celtics guard Avery Bradley (right) tries to defend during first half of Game 2 of the NBA basketball Eastern Conference finals, Friday in Boston. (AP Photo/Elise Amendola)


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