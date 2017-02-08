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Cavaliers 132, Pacers 117

Cavaliers 132, Pacers 117: Cavs ride explosive third quarter to victory over Pacers

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 8, 2017 - 10:32 PM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving (2) reaches around to defend Indiana Pacers forward Paul George (13) during the first half Wednesday in Indianapolis. (AP Photo/Michael Conroy)

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