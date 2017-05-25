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NBA Playoffs: Eastern conference finals, Game 5 cavaliers 135, CELTICS 102

Cavaliers 135, Celtics 102: Cavs headed to third consecutive NBA Finals as LeBron James becomes league’s playoff scoring leader

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 25, 2017 - 11:04 PM | Updated: May 26, 2017 - 11:56 AM
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Cleveland Cavaliers (from left) Kevin Love, LeBron James, Kyle Korver and Iman Shumpert celebrate a basket during the second half of Game 5 of the NBA Eastern Conference finals against the Boston Celtics, on Thursday in Boston. (AP Photo/Elise Amendola)

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