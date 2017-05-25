By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist
RELATED STORIES
Cavaliers 135, Celtics 102: Cavs headed to third consecutive NBA Finals as LeBron James becomes league’s playoff scoring leader May 26,2017 02:52 PM GMT Marla Ridenour Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PHA+DQoJQk9TVE9OOiBOb3cgdGhlIENhdmFsaWVyc+KAmSBib2RpZXMgY2FuIGdvIHdoZXJlIHRo ZWlyIG1pbmRzIGhhdmUgYmVlbiBnb2luZyBmb3IgbW9udGhzLjwvcD4NCjxwPg0KCUJhY2sgdG8g T2FrbGFuZC48L3A+DQo8cD4NCglCYWNrIHRvIHRoZSBzaXRlIG9mIHRoZWlyIGdyZWF0ZXN0IHRy aXVtcGguPC9wPg0KPHA+DQoJQmFjayB0byB0aGUgTkJBIEZpbmFscy48L3A+DQo8cD4NCglXaXRo IGEgcmVjb3JkLXNldHRpbmcgZmlyc3QgcXVhcnRlciwgdGhlIENhdnMgbWFkZSBxdWljayB3b3Jr IG9mIHRoZSBCb3N0b24gQ2VsdGljcyBvbiBUaHVyc2RheSBuaWdodCBpbiBHYW1lIDUgb2YgdGhl IEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBmaW5hbHMgYXQgVEQgR2FyZGVuLiBUaGV5IGV4dGVuZGVkIHRo ZWlyIHN0cmluZyBvZiB2aWN0b3JpZXMgaW4gcG90ZW50aWFsIGNsb3Nlb3V0IGdhbWVzIHRvIGEg bGVhZ3VlLXJlY29yZCAxMyB3aXRoIGEgMTM1LTEwMiB0cml1bXBoLjwvcD4NCjxwPg0KCVdpdGgg YSAzNS1wb2ludCBwZXJmb3JtYW5jZSwgTGVCcm9uIEphbWVzIG1hZGUgcGxheW9mZiBoaXN0b3J5 LCBwYXNzaW5nIE1pY2hhZWwgSm9yZGFuIHRvIGJlY29tZSB0aGUgbGVhZ3Vl4oCZcyBhbGwtdGlt ZSBwb3N0c2Vhc29uIHNjb3JpbmcgbGVhZGVyLiBDb21pbmcgaW4sIEphbWVzIG5lZWRlZCAyOCBw b2ludHMgdG8gdG9wIEpvcmRhbiAoNSw5ODcpOyBKYW1lcyBnb3QgdGhlIHJlY29yZCB3aXRoIGEg My1wb2ludGVyIGZyb20gdGhlIGxlZnQgc2lkZSB3aXRoIDI6NDAgbGVmdCBpbiB0aGUgdGhpcmQg cXVhcnRlci48L3A+DQo8cD4NCglUaGVyZSB3YXMgbm8gbWVudGlvbiBvbiB0aGUgR2FyZGVuIHNj b3JlYm9hcmQgb2YgSmFtZXPigJkgZmVhdC4gVGhlIHJlY29yZC1icmVha2VyIHN0YXJ0ZWQgYSBz dHJpbmcgb2YgdGhyZWUgY29uc2VjdXRpdmUgbWFrZXMgYmV5b25kIHRoZSBhcmMgYnkgSmFtZXMg dG8gY2xvc2Ugb3V0IHRoZSBxdWFydGVyLCBwcm9tcHRpbmcgb25lIENlbHRpY3MgZmFuIGJlaGlu ZCB0aGUgcHJlc3Mgc2VhdHMgdG8gcGxlYWQsIOKAnFRha2UgaGltIG91dC7igJ08L3A+DQo8cD4N CglTaGUgc29vbiBnb3QgaGVyIHdpc2guPC9wPg0KPHA+DQoJSmFtZXMgcmFuIGhpcyBjYXJlZXIg cG9zdHNlYXNvbiBwb2ludCB0b3RhbCB0byA1LDk5NSwgYnV0IGZlbGwgdHdvIHJlYm91bmRzIGFu ZCB0d28gYXNzaXN0cyBzaHkgb2YgYSB0cmlwbGUtZG91YmxlIGluIHRocmVlIHF1YXJ0ZXJzIG9m IHdvcmsuIEphbWVzIGhpdCAxMy1vZi0xOCBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCwgNC1vZi03IGZyb20gMy1w b2ludCByYW5nZSBhbmQgNS1vZi04IGZyb20gdGhlIGZyZWUtdGhyb3cgbGluZS48L3A+DQo8cD4N CglUaGF0IHdhc27igJl0IHRoZSBvbmx5IG5vdGFibGUgYWNjb21wbGlzaG1lbnQgYnkgSmFtZXMg dGhpcyBwb3N0c2Vhc29uLiBIZSBoYXMgc2NvcmVkIDMwIG9yIG1vcmUgcG9pbnRzIGluIDExIG9m IHRoZSBDYXZz4oCZIDEzIHBsYXlvZmYgZ2FtZXMgYW5kIGF0IGxlYXN0IDM1IHBvaW50cyBpbiBz ZXZlbiBvZiB0aG9zZS4gSGUgaGFzIHRvdGFsZWQgYXQgbGVhc3QgMzAgcG9pbnRzLCBmaXZlIHJl Ym91bmRzIGFuZCBmaXZlIGFzc2lzdHMgaW4gYSBsZWFndWUgcG9zdHNlYXNvbi1yZWNvcmQgNzAg Z2FtZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJQnV0IG9uIHRoaXMgbmlnaHQsIEphbWVzIHdhc27igJl0IHdvcnJp ZWQgYWJvdXQgYSByZWNvcmQsIGhpcyBsZWdhY3kgb3Igd2hldGhlciBoZeKAmWxsIGV2ZXIgc3Vy cGFzcyBKb3JkYW4gYXMgdGhlIGdyZWF0ZXN0IG9mIGFsbCB0aW1lLjwvcD4NCjxwPg0KCVdoYXQg SmFtZXMgY2FyZWQgYWJvdXQgbW9yZSB3YXMgdGhhdCB0aGUgQ2F2cyBlYXJuZWQgdGhlIHJpZ2h0 IHRvIGRlZmVuZCB0aGVpciBOQkEgdGl0bGUgaW4gYSB0aGlyZCBjb25zZWN1dGl2ZSBtZWV0aW5n IHdpdGggdGhlIEdvbGRlbiBTdGF0ZSBXYXJyaW9ycy4gVGhlIEZpbmFscyBvcGVuIGF0IE9yYWNs ZSBBcmVuYSBvbiBKdW5lIDEuIEl0IHdpbGwgbWFyayB0aGUgZnJhbmNoaXNl4oCZcyBmb3VydGgg YXBwZWFyYW5jZSwgdGhlIGZpcnN0IGNvbWluZyBpbiAyMDA5LjwvcD4NCjxwPg0KCUl0IHdpbGwg YmUgdGhlIHNldmVudGggY29uc2VjdXRpdmUgdHJpcCB0byB0aGUgRmluYWxzIGZvciBKYW1lcyBh bmQgSmFtZXMgSm9uZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIENhdnPigJkgQmlnIFRocmVlIGFyZSBwbGF5 aW5nIHRoZWlyIGJlc3QgYXQgdGhlIHJpZ2h0IHRpbWUuIEt5cmllIElydmluZyBmb2xsb3dlZCB1 cCBhIGNhcmVlci1wbGF5b2ZmIGJlc3QgNDIgcG9pbnRzIGluIEdhbWUgNCB3aXRoIDI0IHBvaW50 cywgdHdvIHJlYm91bmRzIGFuZCBzZXZlbiBhc3Npc3RzIGluIDI0IG1pbnV0ZXMuIEtldmluIExv dmUsIHdobyBwb3N0ZWQgYSBkb3VibGUtZG91YmxlIGluIGV2ZXJ5IGdhbWUgaW4gdGhlIENlbHRp Y3PigJkgc2VyaWVzLCBjb250cmlidXRlZCAxNSBwb2ludHMsIDExIHJlYm91bmRzIGFuZCB0aHJl ZSBhc3Npc3RzLjwvcD4NCjxwPg0KCUJhY2t1cCBwb2ludCBndWFyZCBEZXJvbiBXaWxsaWFtcyB0 aWVkIGhpcyAyMDE3IHBsYXlvZmYgaGlnaCB3aXRoIDE0IHBvaW50cyBpbiAxNiBtaW51dGVzLCBo aXR0aW5nIDUtb2YtNiBmaWVsZCBnb2FscywgMi1vZi0zIGZyb20gbG9uZyByYW5nZS48L3A+DQo8 cD4NCglQbGF5aW5nIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyIGF0IHdhcnAgc3BlZWQsIHRoZSBDYXZzIHBv dXJlZCBpbiA0MyBwb2ludHMsIHRoZSBmcmFuY2hpc2XigJlzIGJlc3QgaW4gYW55IHF1YXJ0ZXIg b2YgYSBwbGF5b2ZmIGdhbWUsIHN1cnBhc3NpbmcgdGhlaXIgNDEgYXQgV2FzaGluZ3RvbiBvbiBB cHJpbCAxMywgMTk3Ny4gVGhleSBvcGVuZWQgdXAgYSAyMS1wb2ludCBsZWFkIGF0IHRoZSAyOjI3 IG1hcmsuPC9wPg0KPHA+DQoJSmFtZXMsIElydmluZyBhbmQgTG92ZSB3ZXJlIGF0IHRoZWlyIGJl c3QgaW4gdGhlIG9wZW5pbmcgMTIgbWludXRlcy4gTG92ZSBzY29yZWQgdGhlIENhdnPigJkgZmly c3QgZWlnaHQgcG9pbnRzIGFuZCB0b3RhbGVkIDEwIHBvaW50cyBhbmQgZml2ZSByZWJvdW5kcyBp biB0aGUgcXVhcnRlci4gSmFtZXMgd2VudCA1LW9mLTUgZnJvbSB0aGUgZmllbGQgZm9yIDExIHBv aW50cyB3aXRoIHNpeCBhc3Npc3RzLiBJcnZpbmcsIHNob3dpbmcgbm8gZWZmZWN0cyBmcm9tIHRo ZSBzcHJhaW5lZCBsZWZ0IGFua2xlIGhlIHN1ZmZlcmVkIGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyIG9m IEdhbWUgNCwgY29udHJpYnV0ZWQgbmluZSBwb2ludHMuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIENhdnMgc2hv dCA2NCBwZXJjZW50IGZyb20gdGhlIGZpZWxkIGluIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyLCA1NSBwZXJj ZW50IGZyb20gMy1wb2ludCByYW5nZSwgd2hpbGUgdGhlIENlbHRpY3MgcGxheWVkIGxpa2UgdGhl aXIgc3Bpcml0cyB3ZXJlIGJyb2tlbi4gVGhleSBoaXQgb25seSAzOSBwZXJjZW50IGFuZCB0cmFp bGVkIDQzLTI3IGF0IHRoZSBxdWFydGVyIHN0b3AuPC9wPg0KPHA+DQoJQXZlcnkgQnJhZGxleSB0 cmllZCB0byByYWxseSB0aGUgQ2VsdGljcyB3aXRoIDE0IHBvaW50cyBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1 YXJ0ZXIgYXMgdGhleSBjdXQgdGhlIENhdnPigJkgbGVhZCB0byA3NS01NyBhdCBoYWxmdGltZS4g QnJhZGxleSwgd2hvIGxlZCB0aGUgQ2VsdGljcyB3aXRoIDIzIHBvaW50cywgd2FzIHRoZSBwbGF5 ZXIgQ2F2cyBjb2FjaCBUeXJvbm4gTHVlIHdvcmtlZCB3aXRoIGV2ZXJ5IGRheSB3aGVuIEx1ZSB3 YXMgYSBDZWx0aWNzIGFzc2lzdGFudCB1bmRlciBEb2MgUml2ZXJzIGZyb20gMjAxMS0xMyBhbmQg ZGlyZWN0b3Igb2YgYmFza2V0YmFsbCBkZXZlbG9wbWVudCBiZWZvcmUgdGhhdC48L3A+DQo8cD4N CglUaGUgQ2F2cyBvcGVuZWQgYSAzNS1wb2ludCBsZWFkIGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyIGFu ZCBmaW5pc2hlZCB0aGUgcXVhcnRlciBhaGVhZCAxMDktNzQsIHByb21wdGluZyBMdWUgdG8gbGlm dCBoaXMgc3RhcnRlcnMuPC9wPg0KPHA+DQoJV2l0aCB0aGUgV2FycmlvcnMgcmVzdGluZyBhdCBo b21lIHNpbmNlIHdyYXBwaW5nIHVwIHRoZWlyIHRoaXJkIHBsYXlvZmYgc3dlZXAgb24gTW9uZGF5 LCB0aGUgQ2F2cyBoYWQgdG8gYmUgbW90aXZhdGVkIGJ5IHRoZSBwb3NzaWJpbGl0eSBvZiBzaXgg ZGF5cyBvZmYgYmVmb3JlIHRoZWlyIG5leHQgZ2FtZS4gVGhhdCBmb3JtdWxhIHdvcmtlZCB3ZWxs IGZvciB0aGUgc2VtaWZpbmFscywgd2hlbiB0aGV5IHN3ZXB0IHRoZSBUb3JvbnRvIFJhcHRvcnMs IGFuZCBhZ2FpbnN0IHRoZSBDZWx0aWNzLCB3aXRoIHRoZWlyIGxvbmUgbG9zcyBjb21pbmcgd2hl biBKYW1lcyBzY29yZWQgMTEgcG9pbnRzLCB0aGUgZm91cnRoLWxvd2VzdCB0b3RhbCBvZiBoaXMg cGxheW9mZiBjYXJlZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJSmFtZXMga25ldyB3aGF0IHdhcyBuZWVkZWQgdG8g ZmluaXNoIG9mZiB0aGUgQ2VsdGljcy4gSGUgc2FpZCBhdCB0aGUgbW9ybmluZyBzaG9vdGFyb3Vu ZCB0aGF0IHRoZSBDYXZzIGhhZCB0byBzdGljayB0byB0aGUgZ2FtZSBwbGFuIGFnYWluc3QgYSBD ZWx0aWNzIHRlYW0gdGhhdCBzaG93ZWQgdGhlIGZpZ2h0IHRoZSBDYXZzIGV4cGVjdGVkLjwvcD4N CjxwPg0KCUJ1dCB0aGUgQ2VsdGljcyBzdGFydGVkIHRoZSBnYW1lIHdpdGhvdXQgaXQsIGFuZCB0 aGUgQ2F2cyBwb3VuY2VkLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBDYXZz4oCZIDEzdGggY29uc2VjdXRpdmUg dmljdG9yeSBpbiBwb3RlbnRpYWwgY2xvc2VvdXQgZ2FtZXMgc2luY2UgMjAwOSBzdXJwYXNzZWQg MTIgYnkgdGhlIExvcyBBbmdlbGVzIExha2VycyBmcm9tIDIwMDAtMDQsIGFjY29yZGluZyB0byB0 aGUgRWxpYXMgU3BvcnRzIEJ1cmVhdS48L3A+DQo8cD4NCglNYXJsYSBSaWRlbm91ciBjYW4gYmUg cmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t Ij5tcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIGhlciBibG9nIGF0IDxh IGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vbWFybGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hp by5jb20vbWFybGE8L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.