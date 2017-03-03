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Cavaliers 135, Hawks 130

Cavaliers 135, Hawks 130: Cavs set NBA regular-season record with 25 3-pointers as Kyrie Irving, LeBron James dazzle

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 3, 2017 - 09:55 PM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving (2) shoots over Atlanta Hawks center Dwight Howard (8) as forward Paul Millsap (4) looks on in the second half Friday in Atlanta.(AP Photo/Brett Davis)


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