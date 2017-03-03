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Cavaliers 135, Hawks 130: Cavs set NBA regular-season record with 25 3-pointers as Kyrie Irving, LeBron James dazzle

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 3, 2017 - 09:55 PM
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Atlanta Hawks center Dwight Howard (left) forces Ceveland Cavaliers forward LeBron James to pass the ball under the basket during the first quarter Friday in Atlanta. (Curtis Compton/Atlanta Journal-Constitution via AP)


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