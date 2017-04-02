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Cavaliers 135,  Pacers 130 (2OT)

Cavaliers 135, Pacers 130 (2OT): Kevin Love saves Cavs in second overtime; LeBron James records 11th triple-double

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 2, 2017 - 09:37 PM
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Indiana Pacers' Paul George (left) reaches for the ball as Cleveland Cavaliers' LeBron James drives to the basket in overtime during a game, Sunday in Cleveland. The Cavaliers won 135-130 in double overtime. (AP Photo/Tony Dejak)


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