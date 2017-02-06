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Cavaliers 140, Wizards 135 (OT)

Cavaliers 140, Wizards 135 (OT): Cavs need all of Big Three to rally past Wizards in thriller

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 6, 2017 - 10:32 PM | Updated: February 7, 2017 - 09:34 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) dribbles the ball against Washington Wizards forward Otto Porter Jr. (22) during the first half of an NBA basketball game, Monday, Feb. 6, 2017, in Washington. (AP Photo/Nick Wass)

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