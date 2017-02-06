Cavaliers 140, Wizards 135 (OT): Cavs need all of Big Three to rally past Wizards in thriller

PHA+V0FTSElOR1RPTjogTGVCcm9uIEphbWVzIGJyb3VnaHQgdGhlIENhdmFsaWVycyBiYWNrLiBL
eXJpZSBJcnZpbmcgZmluaXNoZWQgdGhpbmdzIG9mZi4gPC9wPjxwPkphbWVzJiM4MjE3OyByZW1h
cmthYmxlIDMtcG9pbnRlciBpbiB0aGUgbGFzdCBzZWNvbmQgb2YgcmVndWxhdGlvbiBhbmQgSXJ2
aW5nJiM4MjE3O3MgMy1wb2ludGVyIGZyb20gdGhlIHdpbmcgJiM4MjEyOyBlc3NlbnRpYWxseSB0
aGUgc2FtZSBzaG90IGZyb20gdGhlIHNhbWUgcGxhY2Ugb24gdGhlIGZsb29yIHRoYXQgaGUgbWFk
ZSBpbiBHYW1lIDcgb2YgbGFzdCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgRmluYWxzICYjODIxMjsgY2FycmllZCB0
aGUgQ2F2cyB0byBhIHRocmlsbGluZyBhbmQgZXhoYXVzdGluZyAxNDAtMTM1IHZpY3RvcnkgTW9u
ZGF5IG92ZXIgdGhlIFdhc2hpbmd0b24gV2l6YXJkcyBhdCBWZXJpem9uIENlbnRlci4gPC9wPjxw
PktldmluIExvdmUgc2NvcmVkIDM5IHBvaW50cywgaGlzIHNlY29uZC1oaWdoZXN0IHRvdGFsIG9m
IHRoZSBzZWFzb24sIGFuZCBKYW1lcyBmb3VsZWQgb3V0IGR1cmluZyB0aGUgZmlyc3QgbWludXRl
IG9mIG92ZXJ0aW1lIHdpdGggMzIgcG9pbnRzLCBhIGNhcmVlci1oaWdoIDE3IGFzc2lzdHMgYW5k
IHNldmVuIHJlYm91bmRzLiBJcnZpbmcgc2NvcmVkIDIzIHBvaW50cywgaW5jbHVkaW5nIDExIGlu
IG92ZXJ0aW1lIHdpdGggSmFtZXMgb24gdGhlIGJlbmNoLiBUaGUgQ2F2cyByYWxsaWVkIGZyb20g
YSBmaXZlLXBvaW50IGRlZmljaXQgaW4gb3ZlcnRpbWUgdG8gd2luLjwvcD48cD5UaGUgd2luIHNu
YXBwZWQgdGhlIFdpemFyZHMmIzgyMTc7IDE3LWdhbWUgaG9tZSB3aW5uaW5nIHN0cmVhayBhZnRl
ciB0aGV5IG1hZGUgaXQgY2xlYXIgcHJpb3IgdG8gdGhlIGdhbWUgaG93IGltcG9ydGFudCB0aGlz
IG5pZ2h0IHdhcy4gVGhleSBoYWQgd29uIHRoZWlyIGxhc3Qgc2V2ZW4gZ2FtZXMgb3ZlcmFsbCwg
dG9vLiBOb3cgdGhlIENhdnMgaGF2ZSB3b24gZml2ZSBvZiB0aGVpciBsYXN0IHNpeC4gPC9wPjxw
PkphbWVzIGRyb3ZlIHRoZSBsZW5ndGggb2YgdGhlIGNvdXJ0IGluIHRoZSBmaW5hbCBzZWNvbmRz
IG9mIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciwgYnV0IGJsZXcgYSBsYXl1cCB3aXRoIDMuNCBzZWNvbmRz
IHJlbWFpbmluZyB0aGF0IHdvdWxkJiM4MjE3O3ZlIGdpdmVuIHRoZSBDYXZzIHRoZSBsZWFkLjwv
cD48cD5BZnRlciBKb2huIFdhbGwgbWFkZSB0d28gZnJlZSB0aHJvd3MgdG8gZXh0ZW5kIHRoZSBX
aXphcmRzJiM4MjE3OyBsZWFkIHRvIDEyMC0xMTcgYW5kIHNlZW1pbmdseSBjbGluY2ggdGhlIHZp
Y3RvcnksIExvdmUgaGVhdmVkIGEgZnVsbC1jb3VydCBwYXNzIHRoYXQgSmFtZXMgY2F1Z2h0IGlu
IHRoZSByaWdodCBjb3JuZXIuIEhlIG1hZGUgYW4gb2ZmLWJhbGFuY2UsIHR1cm5hcm91bmQgMy1w
b2ludGVyIG92ZXIgQnJhZGxleSBCZWFsIGFzIGhlIHdhcyBmYWxsaW5nIG91dCBvZiBib3VuZHMg
d2l0aCB0aHJlZS10ZW50aHMgcmVtYWluaW5nIHRvIGZvcmNlIG92ZXJ0aW1lLiA8L3A+PHA+SXQg
d2FzIGEgcmVtYXJrYWJsZSBzaG90IGJ5IGEgcmVtYXJrYWJsZSBwbGF5ZXIgd2hvIGp1c3QgcmVj
b3VudGVkIE1vbmRheSBtb3JuaW5nIGhvdyBoZSYjODIxNztzIGFibGUgdG8gc3RheSBjYWxtIHVu
ZGVyIGR1cmVzcy4gSXQgd2FzIGNlcnRhaW5seSB0cnVlIE1vbmRheS4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtK
dXN0IGV4cGVyaWVuY2UuIEJlc3QgdGVhY2hlciBpbiBsaWZlIGlzIGV4cGVyaWVuY2UsIEkmIzgy
MTc7dmUgZXhwZXJpZW5jZWQgaXQsJiM4MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkIGJlZm9yZSB0aGUgZ2FtZS4g
JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUgd29uLCBJJiM4MjE3O3ZlIGxvc3QsIGJ1dCBhdCB0aGUgZW5kIG9m
IHRoZSBkYXksIEkgcHV0IG15c2VsZiBpbiBwb3NpdGlvbiB3aGVyZSB3aGVuIHRoZSBzdGFrZXMg
YXJlIGhpZ2gsIEkgY2FuIGp1c3QgY2FsbSBteSBtaW5kIGFuZCBrbm93IHdoYXQgbmVlZHMgdG8g
YmUgZG9uZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphbWVzIHNjb3JlZCAxMyBwb2ludHMgaW4gYSB3aWxkIGZv
dXJ0aCBxdWFydGVyIHRoYXQgaW5jbHVkZWQgc2V2ZW4gdGllcyBhbmQgc2V2ZW4gbGVhZCBjaGFu
Z2VzLiBUaGVyZSB3ZXJlIHNpeCBsZWFkIGNoYW5nZXMgaW4gdGhlIGxhc3QgNDozNyBhbG9uZS48
L3A+PHA+VHJpc3RhbiBUaG9tcHNvbiBzY29yZWQgYSBzZWFzb24taGlnaCAyMiBwb2ludHMgYW5k
IGdyYWJiZWQgMTIgcmVib3VuZHMsIHdoaWxlIEtvcnZlciBzY29yZWQgMTMgcG9pbnRzIG9mZiB0
aGUgYmVuY2guIFRoZSBDYXZzIHdlcmUgZm9yY2VkIHRvIHBsYXkgbW9zdCBvZiB0aGUgc2Vjb25k
IGhhbGYgYW5kIGFsbCBvZiB0aGUgb3ZlcnRpbWUgc2Vzc2lvbiB3aXRob3V0IEltYW4gU2h1bXBl
cnQsIHdobyBkZXBhcnRlZCB3aXRoIGEgc3ByYWluZWQgbGVmdCBhbmtsZSBhbmQgZGlkIG5vdCBy
ZXR1cm4uIDwvcD48cD5CZWFsIHNjb3JlZCA0MSBwb2ludHMsIG9uZSBzaHkgb2YgaGlzIGNhcmVl
ciBoaWdoLCBidXQgbWlzc2VkIGEgMy1wb2ludGVyIHdpdGggMy42IHNlY29uZHMgbGVmdCB0aGF0
IGNvdWxkJiM4MjE3O3ZlIGZvcmNlZCBhIHNlY29uZCBvdmVydGltZS4gVGhlIFdpemFyZHMgZW50
ZXJlZCB0aGUgbmlnaHQgZm91cnRoIGluIHRoZSBFYXN0IGFuZCBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGlkZSBo
b3cgaW1wb3J0YW50IGl0IHdhcyBmb3IgdGhlbSB0byBiZWF0IHRoZSBkZWZlbmRpbmcgY2hhbXBz
IGF0IGhvbWUuIDwvcD48cD5DYXZzIGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUgc2FpZCBhdCB0aGlzIHBvaW50
LCB0aGF0IGp1c3QgY29tZXMgd2l0aCB0aGUgdGVycml0b3J5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UganVz
dCBnb3QgdG8gcmVjb2duaXplIHRoYXQgd2UmIzgyMTc7dmUgZ290IHRvIHJlc3BlY3QgZXZlcnkg
cGxheWVyIG9uIHRoZSBmbG9vciwmIzgyMjE7IEx1ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UganVzdCBnb3Qg
dG8gcmVzcGVjdCBndXlzIGZvciA0OCBtaW51dGVzIGFuZCBwbGF5IGhhcmQgYW5kIGNvbXBldGUu
IEFzIG9mIGxhdGUsIHdlJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gZG9pbmcgdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkph
c29uIExsb3lkIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpqbGxveWRAdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb20iPmpsbG95ZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhl
IENhdnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnMiIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vY2F2czwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0phc29uTGxveWRBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cudHdpdHRlci5jb20vSmFzb25MbG95ZEFCSjwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.