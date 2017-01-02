Cavaliers 90, Pelicans 82: Seldom-used James Jones, Kay Felder spark victory

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBIaXMgc3RhciBwb2ludCBndWFyZCBpcyBzdGlsbCBpbmp1cmVkIGFuZCBo
aXMgc3RhciBwb3dlciBmb3J3YXJkIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IG1ha2UgYSBzaG90LiBTbyBUeXJv
bm4gTHVlIGRpZCB0aGUgb25seSB0aGluZyBsZWZ0OiBIZSB0dXJuZWQgdG8gaGlzIGxhc3QgcmVt
YWluaW5nIGhlYWx0aHkgYm9keSBhbmQgaGlzIHVuZGVyc2l6ZWQgcm9va2llIHBvaW50IGd1YXJk
LiBUaGVuIGhlIHNhdCBiYWNrIGFuZCB3YXRjaGVkIEphbWVzIEpvbmVzIGFuZCBLYXkgRmVsZGVy
IHNwYXJrIHRoZSBDYXZhbGllcnMgb24gYSBuaWdodCBmZXcgb3RoZXJzIGNvdWxkLjwvcD48cD5M
ZUJyb24gSmFtZXMgc2NvcmVkIDI2IHBvaW50cyBhbmQgQ2hhbm5pbmcgRnJ5ZSBhZGRlZCAxNCBv
ZmYgdGhlIGJlbmNoLCBhbmQgdGhlIENhdnMgZXNjYXBlZCB3aXRoIGEgOTAtODIgdmljdG9yeSBN
b25kYXkgb3ZlciB0aGUgTmV3IE9ybGVhbnMgUGVsaWNhbnMgb24gYSBuaWdodCB0aGV5IHN0cnVn
Z2xlZCBzaG9vdGluZy4gVGhleSBtaWdodCBub3QgaGF2ZSB3b24gaWYgbm90IGZvciBndXlzIGxp
a2UgSm9uZXMgYW5kIEZlbGRlci48L3A+PHA+S2V2aW4gTG92ZSBzY29yZWQgMTIgcG9pbnRzIGFu
ZCBncmFiYmVkIDExIHJlYm91bmRzIGJlZm9yZSBkZXBhcnRpbmcgZm9yIHRoZSBsb2NrZXIgcm9v
bSBsYXRlIGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciBiZWNhdXNlIHRoZSB0ZWFtIHNhaWQgaGUgd2Fz
IGlsbC4gSGUgc2hvdCBqdXN0IDUtb2YtMTkgYW5kIG1pc3NlZCBhbGwgc2V2ZW4gb2YgaGlzIDMt
cG9pbnQgYXR0ZW1wdHMuIFRoZSBzdGFydGluZyBiYWNrY291cnQgb2YgRGVBbmRyZSBMaWdnaW5z
IGFuZCBKb3JkYW4gTWNSYWUgY29tYmluZWQgdG8gc2hvb3QganVzdCAyLW9mLTEwIGluIDM0IG1p
bnV0ZXMsIGFuZCBuZWl0aGVyIGFwcGVhcmVkIGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlci4gVGhlIENh
dnMgc2hvdCAzNy44IHBlcmNlbnQgJiM4MjEyOyBvbmUgb2YgdGhlaXIgd29yc3Qtc2hvb3Rpbmcg
bmlnaHRzIG9mIHRoZSBzZWFzb24uPC9wPjxwPkFsbCBDYXZzIHBsYXllcnMgbm90IG5hbWVkIEZy
eWUgd2VyZSBhIGNvbWJpbmVkIDAtZm9yLTE3IHNob290aW5nIDNzIHdoZW4gTHVlIGluc2VydGVk
IEpvbmVzIHdpdGggMjozMiBsZWZ0IGluIHRoZSB0aGlyZCBhbmQgdGhlIENhdnMgdHJhaWxpbmcg
NjUtNjEuIEpvbmVzIHBsYXllZCBqdXN0IGVpZ2h0IG1pbnV0ZXMsIGJ1dCBtYWRlIGhpcyBmaXJz
dCAzLXBvaW50IGF0dGVtcHQsIHRoZW4gZm9sbG93ZWQgaXQgdXAgd2l0aCBhIGRlZmVuc2l2ZSBw
b2tlIGF3YXkgdGhhdCBmb3JjZWQgYSB0dXJub3ZlciBhbmQgYW4gYXNzaXN0IHRvIEphbWVzIGF0
IHRoZSBvdGhlciBlbmQuPC9wPjxwPkZlbGRlciBlbnRlcmVkIHR3byBtaW51dGVzIGludG8gdGhl
IGZvdXJ0aCBhbmQgcHJvbXB0bHkgbWFkZSBoaXMgZmlyc3QgYmFza2V0LiBIZSBzY29yZWQgMTIg
cG9pbnRzLCBpbmNsdWRpbmcgZWlnaHQgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyLiBJbiB0d28gZ2Ft
ZXMgc2luY2UgaGUgZXJ1cHRlZCBmb3IgMzMgcG9pbnRzIGluIGEgRGV2ZWxvcG1lbnQgTGVhZ3Vl
IGdhbWUsIEZlbGRlciBoYXMgYXZlcmFnZWQgMTAuNSBwb2ludHMgYWZ0ZXIgYXZlcmFnaW5nIDUu
NCBmb3IgdGhlIHNlYXNvbi48L3A+PHA+QW50aG9ueSBEYXZpcyBzY29yZWQgMjAgcG9pbnRzIGFu
ZCBncmFiYmVkIDE3IHJlYm91bmRzLCBhbmQgcm9va2llIEJ1ZGR5IEhpZWxkIHNjb3JlZCAyMCBw
b2ludHMgZm9yIHRoZSBQZWxpY2Fucywgd2hvIGhhZCB0aGVpciBmb3VyLWdhbWUgd2lubmluZyBz
dHJlYWsgc25hcHBlZCBvbiBhIG5pZ2h0IGJvdGggdGVhbXMgbWlzc2VkIHBsZW50eSBvZiBvcGVu
IGxvb2tzLiBUaGUgUGVsaWNhbnMgc2hvdCBhIHNlYXNvbi13b3JzdCAzNi40IHBlcmNlbnQuPC9w
PjxwPkV4dHJhIHJlc3Q8L3A+PHA+VGhlIENhdnMgaGFkIHNvIGZldyBoZWFsdGh5IGJvZGllcyB0
aGF0IEx1ZSBoYWQgdG8gc2NyYXAgdGhlIHRlYW0mIzgyMTc7cyB0cmFkaXRpb25hbCBtb3JuaW5n
IHNob290YXJvdW5kLCBpbnN0ZWFkIGVsZWN0aW5nIGZvciBhIHByZWdhbWUgd2Fsa3Rocm91Z2gu
IEhlIGhhcyBkb25lIGl0IGEgY291cGxlIG9mIHRpbWVzIHRoaXMgc2Vhc29uIGFuZCBjb25jZWRl
ZCBoZSBtaWdodCBkbyBpdCBtb3JlIG9mdGVuIG1vdmluZyBmb3J3YXJkLiBPbiB0aGlzIG5pZ2h0
LCBob3dldmVyLCBvbmx5IEZlbGRlciBhbmQgRnJ5ZSBzaG90IGJldHRlciB0aGFuIDUwIHBlcmNl
bnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBoYXZlIDEwIGd1eXMsIGFuZCB3ZSYjODIxNztyZSBwbGF5aW5n
IG5pbmUsJiM4MjIxOyBMdWUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0p1c3QgZ2V0dGluZyBleHRyYSByZXN0LiAm
IzgyMzA7IFdlIHdpbGwganVzdCBzZWUgaG93IGl0IGxvb2tzIFt3aXRoIG5vIHNob290YXJvdW5k
c10uIEkgd2lsbCBsb29rIGF0IGRvaW5nIHRoYXQgYSBmZXcgbW9yZSB0aW1lcy4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkphbWVzIHNob3QgOS1vZi0yMSwgZ3JhYmJlZCBzZXZlbiByZWJvdW5kcyBhbmQgcGFzc2Vk
IGZvciBzaXggYXNzaXN0cy4gPC9wPjxwPkJ1dCBoZSBzdHJ1Z2dsZWQgZXN0YWJsaXNoaW5nIGEg
cmh5dGhtIHVudGlsIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciBvbiBhIG5pZ2h0IEt5cmllIElydmluZyBt
aXNzZWQgaGlzIHNlY29uZCBnYW1lIHdpdGggYSByaWdodCBoYW1zdHJpbmcgaW5qdXJ5LiA8L3A+
PHA+VGhlIHRlYW0gaXMgc3RpbGwgY2xhc3NpZnlpbmcgaXQgYXMgJiM4MjIwO3RpZ2h0bmVzcyYj
ODIyMTsgaW4gdGhlIGhhbXN0cmluZyBhbmQgTHVlIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IG9mZmVyIGEgdGlt
ZXRhYmxlIGZvciBoaXMgcmV0dXJuLCBldmVuIHRob3VnaCBoZSBpbml0aWFsbHkgZGlkbiYjODIx
Nzt0IGJlbGlldmUgSXJ2aW5nIHdvdWxkIG1pc3MgYW55IHRpbWUgYXQgYWxsIHdpdGggdGhlIGlu
anVyeS48L3A+PHA+TWNSYWUgZGF6emxlZCBzdGFydGluZyBpbiBwbGFjZSBvZiBJcnZpbmcgaW4g
U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyB3aW4gYXQgQ2hhcmxvdHRlLCBzY29yaW5nIGEgc2Vhc29uLWhpZ2gg
MjAgcG9pbnRzLiBCdXQgaGUgcmV2ZXJ0ZWQgYmFjayB0byBoaXMgc2Vhc29uLWxvbmcgc3RydWdn
bGVzIGFnYWluc3QgdGhlIFBlbGljYW5zLCBtYW5hZ2luZyBqdXN0IGZvdXIgcG9pbnRzIG9uIDEt
b2YtNSBzaG9vdGluZy4gPC9wPjxwPkphc29uIExsb3lkIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhy
ZWY9Im1haWx0bzpqbGxveWRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmpsbG95ZEB0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIENhdnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3
Lm9oaW8uY29tL2NhdnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vY2F2czwvYT4uIEZv
bGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0phc29u
TGxveWRBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vSmFzb25MbG95ZEFCSjwv
YT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.