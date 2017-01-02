All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers 90, Pelicans 82

Cavaliers 90, Pelicans 82: Seldom-used James Jones, Kay Felder spark victory

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 2, 2017 - 10:02 PM | Updated: January 3, 2017 - 03:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

New Orleans Pelicans' Solomon Hill, right, and Cleveland Cavaliers' Richard Jefferson battle for the ball in the first half of an NBA basketball game, Monday, Jan. 2, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

Cavaliers notebook: Kyrie Irving misses third consecutive game with injured hamstring - 9:30 PM

CLEVELAND: The injury to Kyrie Irving’s right hamstring that was never considered serious has been serious enough to keep him out of three games now and counting.

High school notebook: Norton set to open new gymnasium inside of new school
cavs04cut_01
Cavs backup point guard Kay Felder gaining confidence with two strong games
zmen04web
Akron 89, Bowling Green 84: Zips top Falcons to give coach Keith Dambrot record victory
Rajai Davis, Oakland Athletics agree to one-year deal
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next