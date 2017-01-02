Cavaliers 90, Pelicans 82: Seldom-used James Jones, Kay Felder spark victory

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBIaXMgc3RhciBwb2ludCBndWFyZCBpcyBzdGlsbCBpbmp1cmVkIGFuZCBo
aXMgc3RhciBwb3dlciBmb3J3YXJkIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IG1ha2UgYSBzaG90LiBTbyBUeXJv
bm4gTHVlIGRpZCB0aGUgb25seSB0aGluZyBsZWZ0OiBIZSB0dXJuZWQgdG8gaGlzIGxhc3QgcmVt
YWluaW5nIGhlYWx0aHkgYm9keSBhbmQgaGlzIHVuZGVyc2l6ZWQgcm9va2llIHBvaW50IGd1YXJk
LiBUaGVuIGhlIHNhdCBiYWNrIGFuZCB3YXRjaGVkIEphbWVzIEpvbmVzIGFuZCBLYXkgRmVsZGVy
IHNwYXJrIHRoZSBDYXZzIG9uIGEgbmlnaHQgZmV3IG90aGVycyBjb3VsZC48L3A+PHA+TGVCcm9u
IEphbWVzIHNjb3JlZCAyNiBwb2ludHMgYW5kIENoYW5uaW5nIEZyeWUgYWRkZWQgMTQgb2ZmIHRo
ZSBiZW5jaCBhbmQgdGhlIENhdnMgZXNjYXBlZCB3aXRoIGEgOTAtODIgdmljdG9yeSBNb25kYXkg
b3ZlciB0aGUgTmV3IE9ybGVhbnMgUGVsaWNhbnMgb24gYSBuaWdodCB0aGV5IHN0cnVnZ2xlZCBz
aG9vdGluZy4gVGhleSBtaWdodCBub3QgaGF2ZSB3b24gaWYgbm90IGZvciBndXlzIGxpa2UgSm9u
ZXMgYW5kIEZlbGRlci48L3A+PHA+S2V2aW4gTG92ZSBzY29yZWQgMTIgcG9pbnRzIGFuZCBncmFi
YmVkIDExIHJlYm91bmRzIGJlZm9yZSBkZXBhcnRpbmcgZm9yIHRoZSBsb2NrZXIgcm9vbSBsYXRl
IGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciBiZWNhdXNlIHRoZSB0ZWFtIHNhaWQgaGUgd2FzIGlsbC4g
SGUgc2hvdCBqdXN0IDUtb2YtMTkgYW5kIG1pc3NlZCBhbGwgc2V2ZW4gb2YgaGlzIDMtcG9pbnQg
YXR0ZW1wdHMuIFRoZSBzdGFydGluZyBiYWNrY291cnQgb2YgRGVBbmRyZSBMaWdnaW5zIGFuZCBK
b3JkYW4gTWNSYWUgY29tYmluZWQgdG8gc2hvb3QganVzdCAyLW9mLTEwIGluIDM0IG1pbnV0ZXMg
YW5kIG5laXRoZXIgYXBwZWFyZWQgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyLiBUaGUgQ2F2cyBzaG90
IDM3LjggcGVyY2VudCAmIzgyMTI7IG9uZSBvZiB0aGVpciB3b3JzdC1zaG9vdGluZyBuaWdodHMg
b2YgdGhlIHNlYXNvbi48L3A+PHA+QWxsIENhdnMgcGxheWVycyBub3QgbmFtZWQgRnJ5ZSB3ZXJl
IGEgY29tYmluZWQgMC1mb3ItMTcgc2hvb3RpbmcgM3Mgd2hlbiBMdWUgaW5zZXJ0ZWQgSm9uZXMg
d2l0aCAyOjMyIGxlZnQgaW4gdGhlIHRoaXJkIGFuZCB0aGUgQ2F2cyB0cmFpbGluZyA2NS02MS4g
Sm9uZXMgcGxheWVkIGp1c3QgZWlnaHQgbWludXRlcywgYnV0IG1hZGUgaGlzIGZpcnN0IDMtcG9p
bnQgYXR0ZW1wdCwgdGhlbiBmb2xsb3dlZCBpdCB1cCB3aXRoIGEgZGVmZW5zaXZlIHBva2UgYXdh
eSB0aGF0IGZvcmNlZCBhIHR1cm5vdmVyIGFuZCBhbiBhc3Npc3QgdG8gSmFtZXMgYXQgdGhlIG90
aGVyIGVuZC48L3A+PHA+RmVsZGVyIGVudGVyZWQgdHdvIG1pbnV0ZXMgaW50byB0aGUgZm91cnRo
IGFuZCBwcm9tcHRseSBtYWRlIGhpcyBmaXJzdCBiYXNrZXQuIEhlIHNjb3JlZCAxMiBwb2ludHMs
IGluY2x1ZGluZyBlaWdodCBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIuIEluIHR3byBnYW1lcyBzaW5j
ZSBoZSBlcnVwdGVkIGZvciAzMyBwb2ludHMgaW4gYSBEZXZlbG9wbWVudCBMZWFndWUgZ2FtZSwg
RmVsZGVyIGhhcyBhdmVyYWdlZCAxMC41IHBvaW50cyBhZnRlciBhdmVyYWdpbmcgNS40IGZvciB0
aGUgc2Vhc29uLjwvcD48cD5BbnRob255IERhdmlzIHNjb3JlZCAyMCBwb2ludHMgYW5kIGdyYWJi
ZWQgMTcgcmVib3VuZHMgYW5kIHJvb2tpZSBCdWRkeSBIaWVsZCBzY29yZWQgMjAgcG9pbnRzIGZv
ciB0aGUgUGVsaWNhbnMsIHdobyBoYWQgdGhlaXIgZm91ci1nYW1lIHdpbm5pbmcgc3RyZWFrIHNu
YXBwZWQgb24gYSBuaWdodCBib3RoIHRlYW1zIG1pc3NlZCBwbGVudHkgb2Ygb3BlbiBsb29rcy4g
VGhlIFBlbGljYW5zIHNob3QgYSBzZWFzb24td29yc3QgMzYuNCBwZXJjZW50LjwvcD48cD5UaGUg
Q2F2cyBoYWQgc28gZmV3IGhlYWx0aHkgYm9kaWVzIHRoYXQgTHVlIGhhZCB0byBzY3JhcCB0aGUg
dGVhbSYjODIxNztzIHRyYWRpdGlvbmFsIG1vcm5pbmcgc2hvb3Rhcm91bmQsIGluc3RlYWQgZWxl
Y3RpbmcgZm9yIGEgcHJlZ2FtZSB3YWxrdGhyb3VnaC4gSGUgaGFzIGRvbmUgaXQgYSBjb3VwbGUg
b2YgdGltZXMgdGhpcyBzZWFzb24gYW5kIGNvbmNlZGVkIGhlIG1pZ2h0IGRvIGl0IG1vcmUgb2Z0
ZW4gbW92aW5nIGZvcndhcmQuIE9uIHRoaXMgbmlnaHQsIGhvd2V2ZXIsIG9ubHkgRmVsZGVyIGFu
ZCBGcnllIHNob3QgYmV0dGVyIHRoYW4gNTAgcGVyY2VudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGhhdmUg
MTAgZ3V5cyBhbmQgd2UmIzgyMTc7cmUgcGxheWluZyBuaW5lLCYjODIyMTsgTHVlIHNhaWQuICYj
ODIyMDtKdXN0IGdldHRpbmcgZXh0cmEgcmVzdC4gLi4uIFdlIHdpbGwganVzdCBzZWUgaG93IGl0
IGxvb2tzIFt3aXRoIG5vIHNob290YXJvdW5kc10uIEkgd2lsbCBsb29rIGF0IGRvaW5nIHRoYXQg
YSBmZXcgbW9yZSB0aW1lcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphbWVzIHNob3QgOS1vZi0yMSwgZ3JhYmJl
ZCBzZXZlbiByZWJvdW5kcyBhbmQgcGFzc2VkIGZvciBzaXggYXNzaXN0cy4gQnV0IGhlIHN0cnVn
Z2xlZCBlc3RhYmxpc2hpbmcgYSByaHl0aG0gdW50aWwgdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIG9uIGEg
bmlnaHQgS3lyaWUgSXJ2aW5nIG1pc3NlZCBoaXMgc2Vjb25kIGdhbWUgd2l0aCBhIHJpZ2h0IGhh
bXN0cmluZyBpbmp1cnkuIFRoZSB0ZWFtIGlzIHN0aWxsIGNsYXNzaWZ5aW5nIGl0IGFzICYjODIy
MDt0aWdodG5lc3MmIzgyMjE7IGluIHRoZSBoYW1zdHJpbmcgYW5kIEx1ZSB3b3VsZG4mIzgyMTc7
dCBvZmZlciBhIHRpbWV0YWJsZSBmb3IgaGlzIHJldHVybiwgZXZlbiB0aG91Z2ggaGUgaW5pdGlh
bGx5IGRpZG4mIzgyMTc7dCBiZWxpZXZlIElydmluZyB3b3VsZCBtaXNzIGFueSB0aW1lIGF0IGFs
bCB3aXRoIHRoZSBpbmp1cnkuPC9wPjxwPk1jUmFlIGRhenpsZWQgc3RhcnRpbmcgaW4gcGxhY2Ug
b2YgSXJ2aW5nIGluIFNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3Mgd2luIGF0IENoYXJsb3R0ZSwgc2NvcmluZyBh
IHNlYXNvbi1oaWdoIDIwIHBvaW50cy4gQnV0IGhlIHJldmVydGVkIGJhY2sgdG8gaGlzIHNlYXNv
bi1sb25nIHN0cnVnZ2xlcyBhZ2FpbnN0IHRoZSBQZWxpY2FucywgbWFuYWdpbmcganVzdCBmb3Vy
IHBvaW50cyBvbiAxLW9mLTUgc2hvb3RpbmcuIDwvcD48cD5KYXNvbiBMbG95ZCBjYW4gYmUgcmVh
Y2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5qbGxv
eWRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29t
L2NhdnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0
dGVyLmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0ph
c29uTGxveWRBQko8L2E+LiA8L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.