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Cavaliers 90, Pelicans 82

Cavaliers 90, Pelicans 82: Seldom-used James Jones, Kay Felder spark victory

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 2, 2017 - 10:02 PM | Updated: January 3, 2017 - 09:55 AM
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New Orleans Pelicans' Solomon Hill, right, and Cleveland Cavaliers' Richard Jefferson battle for the ball in the first half of an NBA basketball game, Monday, Jan. 2, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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