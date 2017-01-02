All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers 90, Pelicans 82

Cavaliers 90, Pelicans 82: Seldom-used James Jones, Kay Felder spark victory

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 2, 2017 - 10:02 PM | Updated: January 3, 2017 - 03:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

New Orleans Pelicans' Solomon Hill, right, and Cleveland Cavaliers' Richard Jefferson battle for the ball in the first half of an NBA basketball game, Monday, Jan. 2, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

High school notebook: Norton set to open new gymnasium inside of new school - 6:24 PM

Norton will open its new gymnasium within its new high school this week.

cavs04cut_01
Cavs backup point guard Kay Felder gaining confidence with two strong games
zmen04web
Akron 89, Bowling Green 84: Zips top Falcons to give coach Keith Dambrot record victory
Rajai Davis, Oakland Athletics agree to one-year deal
browns04cut_01
Browns owners Jimmy and Dee Haslam write letter to ‘apologize for such a disappointing year’
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next