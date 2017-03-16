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Cavaliers 91, Jazz 83

Cavaliers 91, Jazz 83: Season of adversity continues as Iman Shumpert, Kyrie Irving hurt

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 16, 2017 - 09:48 PM | Updated: March 17, 2017 - 01:42 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James, right, drives against Utah Jazz's George Hill in the second half Thursday in Cleveland. The Cavaliers won 91-83. (AP Photo/Tony Dejak)


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