All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers among teams contacted by Pacers as potential Paul George trade partner, reports say

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 19, 2017 - 02:43 PM | Updated: June 20, 2017 - 08:02 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward Kevin Love and Iman Shumpert double-team Indiana Pacers forward Paul George during the third quarter in Game 2 of an Eastern Conference playoff game on April 17, at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

marla21cut_4 Carlos Osorio - AP
Marla Ridenour: Hiring Chauncey Billups might work, providing Cavaliers owner Dan Gilbert puts a veteran GM alongside him

I’m coming around to the idea of Chauncey Billups as the Cavaliers’ president of basketball operations.

browns21cut
Browns receiver Corey Coleman isn’t charged but investigation continues after brother and another man are indicted on assault counts
tribe21cut_1
Orioles 6, Indians 5: Josh Tomlin fails to hold three-run lead, winning streak stopped at six
cavs21cut_1
Cavaliers’ Kyrie Irving might follow LeBron James out the door after next season, report says
Browns will open 15 training camp practices to fans in Berea beginning July 27, plus scrimmage at FirstEnergy Stadium
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next