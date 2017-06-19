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Cavaliers among teams contacted by Pacers as potential Paul George trade partner, reports say

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 19, 2017 - 02:43 PM | Updated: June 20, 2017 - 08:02 AM
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Cleveland Cavaliers forward Kevin Love and Iman Shumpert double-team Indiana Pacers forward Paul George during the third quarter in Game 2 of an Eastern Conference playoff game on April 17, at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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